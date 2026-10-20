Badr Al-Ghannam, président du club d'Al-Taawoun, a accusé l'arbitre de son match face à Al-Qadisiyah en Saudi Pro League d'avoir favorisé le club de l'Est, avant sa rencontre très attendue contre Al-Hilal.

Al-Qadisiyah s'est imposé sur la pelouse de son hôte Al-Taawoun sur le score d'un but à zéro, lors du match qui les a opposés, ce mardi, sur le terrain de ce dernier à Buraydah, dans le cadre de la dixième journée de la Saudi Pro League.

L'unique but d'Al-Qadisiyah a été inscrit par son joueur néerlandais Tijjani Reijnders, à la sixième minute du temps additionnel de la seconde période, après une frappe puissante à l'intérieur de la surface de réparation.

Le quotidien saoudien « Al-Yaum » a publié une vidéo de Badr Al-Ghannam, assis dans les tribunes du stade d'Al-Taawoun, adressant quelques mots de colère à l'encontre de l'arbitre de la rencontre.

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Selon ce qu'a révélé le journal, le président d'Al-Taawoun a accusé l'arbitre d'avoir fermé les yeux sur l'avertissement qui aurait dû être brandi à l'encontre de Musab Al-Juwayr, joueur d'Al-Qadisiyah, à trois reprises, afin qu'il ne soit pas suspendu face à Al-Hilal.

Al-Qadisiyah recevra son homologue Al-Hilal, ce vendredi, au stade Prince Mohammed bin Fahd à Dammam, dans le cadre de la onzième journée de la Saudi Pro League.

À noter que cette victoire a placé Al-Qadisiyah en tête du classement du championnat saoudien avec 25 points, avec une seule longueur d'avance sur Al-Hilal, deuxième, lequel a toutefois disputé un match de moins.