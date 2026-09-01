Le prince Nawaf ben Saad, président du club d'Al-Hilal, a répondu aux accusations de manipulation financière visant le club, dans le contexte des transferts de poids conclus par « le Leader » lors du mercato estival en cours.

Le prince Nawaf ben Saad a déclaré, dans des propos rapportés par le journaliste saoudien Maan Al-Qouiei : « Al-Hilal est le seul club à publier ses états financiers, et j'ai déjà évoqué l'ampleur du soutien financier apporté par le prince Al-Walid ben Talal. »

Il a ajouté : « Tous les chiffres existent et sont consignés, et le Fonds public d'investissement représente l'État. Chacun se doit donc de respecter ces instances et de leur accorder une grande considération, car ce qui se passe actuellement revient à accuser les institutions de l'État de manipulation. »

Il a poursuivi : « Les deux instances les plus visées par les accusations sont le Fonds public d'investissement et le ministère des Sports, et cela ne devrait pas arriver. Nous devons respecter les institutions de l'État, et celui qui agit ainsi ne mesure pas la gravité de son acte. Nous sommes dans un pays régi par la charia avant la loi. »

Par ailleurs, le président d'Al-Hilal a révélé les coulisses de la signature d'un accord de résiliation financière avec l'attaquant français Karim Benzema, qui a quitté l'équipe après seulement une demi-saison depuis son recrutement en provenance d'Al-Ittihad, lors du dernier mercato hivernal.

Il a précisé : « Je remercie Karim (Benzema) pour la manière dont tout s'est déroulé, avec beaucoup d'élégance et de professionnalisme. La décision de son départ était sportive, et il l'a acceptée. C'est un grand joueur, il n'a pas été écarté, mais le contrat a été résilié d'un commun accord. »

Il a continué : « Avec la présence de (Ollie) Watkins, les chances de participation de Karim ont diminué, elles existaient, mais il fallait lui exposer franchement la situation générale du club. La résiliation s'est faite dans de bonnes conditions, reflétant la coopération qui s'est instaurée entre le club et le joueur. »

Il a conclu : « Karim est un grand joueur, doté d'une très grande histoire, c'est un joueur important dans l'histoire du football mondial, et nous lui souhaitons bonne chance. »