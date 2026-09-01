Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

En vidéo : le président d'Al-Hilal réfute les accusations de manipulation et dévoile les coulisses du départ de Benzema

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
K. Benzema
Arabie saoudite
France

L'attaquant français a quitté le club après une demi-saison suivant son arrivée

Le prince Nawaf ben Saad, président du club d'Al-Hilal, a répondu aux accusations de manipulation financière visant le club, dans le contexte des transferts de poids conclus par « le Leader » lors du mercato estival en cours.

Le prince Nawaf ben Saad a déclaré, dans des propos rapportés par le journaliste saoudien Maan Al-Qouiei : « Al-Hilal est le seul club à publier ses états financiers, et j'ai déjà évoqué l'ampleur du soutien financier apporté par le prince Al-Walid ben Talal. »

Billets des matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet maintenant !

Il a ajouté : « Tous les chiffres existent et sont consignés, et le Fonds public d'investissement représente l'État. Chacun se doit donc de respecter ces instances et de leur accorder une grande considération, car ce qui se passe actuellement revient à accuser les institutions de l'État de manipulation. »

Il a poursuivi : « Les deux instances les plus visées par les accusations sont le Fonds public d'investissement et le ministère des Sports, et cela ne devrait pas arriver. Nous devons respecter les institutions de l'État, et celui qui agit ainsi ne mesure pas la gravité de son acte. Nous sommes dans un pays régi par la charia avant la loi. »

Saudi Pro League
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Saudi Pro League
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR

Par ailleurs, le président d'Al-Hilal a révélé les coulisses de la signature d'un accord de résiliation financière avec l'attaquant français Karim Benzema, qui a quitté l'équipe après seulement une demi-saison depuis son recrutement en provenance d'Al-Ittihad, lors du dernier mercato hivernal.

Il a précisé : « Je remercie Karim (Benzema) pour la manière dont tout s'est déroulé, avec beaucoup d'élégance et de professionnalisme. La décision de son départ était sportive, et il l'a acceptée. C'est un grand joueur, il n'a pas été écarté, mais le contrat a été résilié d'un commun accord. »

Il a continué : « Avec la présence de (Ollie) Watkins, les chances de participation de Karim ont diminué, elles existaient, mais il fallait lui exposer franchement la situation générale du club. La résiliation s'est faite dans de bonnes conditions, reflétant la coopération qui s'est instaurée entre le club et le joueur. »

Il a conclu : « Karim est un grand joueur, doté d'une très grande histoire, c'est un joueur important dans l'histoire du football mondial, et nous lui souhaitons bonne chance. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google