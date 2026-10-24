Le boxeur ougandais Aziz Abdul, petit-fils de l'ancien dictateur ougandais Idi Amin, a été déchu de sa médaille lors du Championnat d'Afrique de boxe, après avoir asséné un coup de poing à son adversaire égyptien Mohamed Hussein, à la suite de la cloche marquant la fin de la finale des moins de 90 kg, dans la capitale kényane Nairobi.

Abdul, âgé de 25 ans et surnommé « Ringo », a perdu son sang-froid à la fin du combat, lui qui s'était éloigné de l'affrontement dès le son de la cloche, avant d'asséner un coup de poing à l'arrière de la tête de Hussein, alors que le boxeur égyptien se retournait pour s'éloigner de lui.

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Hussein s'est écroulé au sol sous l'effet du coup, poussant les officiels à intervenir et à disqualifier aussitôt le boxeur ougandais, tandis qu'Abdul a quitté le ring avant l'annonce de la victoire de son adversaire égyptien.

La sanction d'Abdul ne s'est pas limitée à la perte de la chance d'être sacré avec la médaille d'or : il a également été déchu de la médaille d'argent qu'il aurait obtenue après avoir atteint la finale.

Une nouvelle crise

Il s'agit du deuxième incident marquant, en l'espace de quelques mois, au cours duquel Abdul se voit écarté d'une grande compétition pour une faute, après avoir connu le même sort aux Jeux du Commonwealth dans la ville de Glasgow, en juillet dernier.

Abdul avait été disqualifié face à l'Anglais Delicious Orie en quart de finale des épreuves des super-lourds, après que les arbitres ont estimé qu'il avait porté un coup de tête à son adversaire. La décision est intervenue après qu'il eut reçu deux avertissements précédents, avant qu'une troisième faute ne mette fin à sa participation au tournoi.

À la suite de sa disqualification, le boxeur ougandais a critiqué les décisions arbitrales et a accusé les arbitres de partialité et de racisme à l'encontre des boxeurs africains, selon le journal britannique « The Sun ».

Abdul était arrivé en Écosse en déclarant son souhait de devenir le « nouveau roi d'Écosse », en référence à l'un des titres que son grand-père Idi Amin s'était attribués durant la période où il gouvernait l'Ouganda.

Idi Amin s'était emparé du pouvoir en Ouganda en 1971 et avait dirigé le pays pendant 8 ans, avant d'être renversé et contraint de fuir en exil.

Son régime a été associé à de vastes exactions et à des massacres de masse, dont les victimes sont estimées à des centaines de milliers, et il était également connu pour s'attribuer des titres hors du commun, parmi lesquels « roi d'Écosse ».







