En vidéo : le Paris Saint-Germain s'empare de Manchester City sous les yeux de Guardiola

Le Paris Saint-Germain a signé une victoire spectaculaire sur la pelouse de Manchester City (4-2), ce mercredi à l'Etihad Stadium, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions.

Grâce à ce succès, le club français porte son total à 6 points, tandis que les locaux restent bloqués à 3 points.

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Les visiteurs n'ont pas tardé à ouvrir le score : à la 13e minute, ils ont lancé une contre-attaque en profitant du fait que la plupart des joueurs de City s'étaient projetés vers l'avant. Le ballon est parvenu à l'international français Désiré Doué, qui a décoché une frappe à ras de terre sur la droite du gardien italien Gianluigi Donnarumma, lequel semblait pourtant en mesure de repousser la tentative.

Le PSG n'a laissé aucun répit à City : à la 15e minute, Ousmane Dembélé a adressé le ballon depuis le côté droit vers Doué, positionné à gauche, avant que celui-ci ne le lui remette, et l'ancien attaquant du Barça l'a placé de la tête dans les filets de Donnarumma, accentuant l'avance des visiteurs.

À la 32e minute, le milieu de terrain portugais Vitinha a complété le triplé des visiteurs après avoir reçu une talonnade de Zaïre-Emery, avant d'expédier le ballon directement dans le but de City.

Réaction anglaise

Contrairement à la première période, Manchester City est entré fort dans la seconde, et Erling Haaland a réduit l'écart pour les locaux à la 53e minute d'une tête, profitant d'un centre du remplaçant sénégalais Iliman Ndiaye.

Le but de Haaland a enflammé son ancien entraîneur Pep Guardiola, installé dans les tribunes, dont les caméras ont capté la joie et les applaudissements à l'égard du Norvégien.

Mais moins de 10 minutes plus tard, Magnes Akliouche a ramené l'écart à 3 buts en décochant une frappe puissante que le gardien Gianluigi Donnarumma a repoussée, mais le ballon est retombé dans ses filets. Le quatrième but du PSG est venu après une série d'occasions gâchées par City.

À la 75e minute, Haaland a inscrit le deuxième but des locaux, sur une passe au sol de son coéquipier marocain Ayoub Bouaddi, portant le score à 4-2.

Le PSG a eu l'occasion d'inscrire un cinquième but après l'obtention d'un penalty consécutif à une faute de Nuno Mendes, mais l'attaquant espagnol entré en jeu, Ferran Torres, a adressé une frappe trop faible, repoussée par Donnarumma.

La seconde période a vu City gaspiller de nombreuses occasions, notamment par l'intermédiaire d'Antoine Semenyo, tandis que la barre transversale a repoussé une tentative de Haaland et le poteau une autre d'Enzo Fernandez.



