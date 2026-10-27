Lorsque José Mourinho décide de risquer le cartilage de son genou et de se laisser tomber dessus en plein Camp Nou, sachez qu'un événement majeur vient de se produire. Il l'avait fait il y a vingt ans pour célébrer un but de Drogba, et il a recommencé lors du dernier Clasico. Deux images que séparent deux décennies, mais qui portent le même message de défi.

L'un des gestes les plus célèbres de l'entraîneur portugais est revenu sur le devant de la scène, dans une image qui a ravivé les souvenirs de la Ligue des champions. José Mourinho s'est laissé tomber sur les genoux sur la pelouse du Camp Nou pour célébrer, exactement comme il l'avait fait en 2006, prouvant que sa relation avec ce stade reste aussi brûlante qu'auparavant.

La nuit où est née la légende

L'histoire remonte au 31 octobre 2006, lors d'une rencontre de haut vol en phase de groupes de la Ligue des champions entre le Barça et Chelsea, à une époque où la guerre footballistique entre Mourinho et le Barça battait son plein.

Cette folle soirée s'est achevée sur un nul 2-2 au terme d'un scénario dramatique. Deco, l'actuel directeur sportif du Barça et qui fut l'un des hommes de confiance de Mourinho à Porto, champion d'Europe, a ouvert le score pour le Barça.

Frank Lampard a égalisé, puis Eidur Gudjohnsen a redonné l'avantage au Barça, et alors que tout le monde pensait la victoire catalane acquise, le tigre ivoirien Didier Drogba a surgi dans le temps additionnel pour arracher l'égalisation.

Chelsea était alors une terrifiante machine footballistique, qui a créé plus d'occasions que le Barça pourtant bardé de Messi et Ronaldinho, champion d'Europe à l'époque sous la houlette de Frank Rijkaard, présent dans la tribune présidentielle du Camp Nou avant-hier, qui n'était pas encore devenue la tribune musicale Spotify.

Et dans un étrange paradoxe qui se répète aujourd'hui avec Courtois, Chelsea était alors privé de son gardien légendaire Petr Cech, en raison d'une fracture du crâne qui a failli mettre un terme à sa carrière, remplacé par le Portugais Hilário, dans une équipe qui comptait une pléiade de stars : Drogba, Robben, Lampard, Ballack et d'autres.

Le genou inoubliable

Après le but de Drogba, Mourinho a explosé. Il avait critiqué l'arbitrage avant le match, puis a célébré le but égalisateur par sa fameuse glissade sur les genoux au Camp Nou, un geste devenu une icône dans l'histoire de la Ligue des champions.

Et près de 20 ans plus tard jour pour jour, le 25 octobre dernier, l'entraîneur portugais s'est de nouveau agenouillé sur la même pelouse, lors de l'image du dernier Clasico.

Mais cette fois, il a ajouté une touche nouvelle : il a tiré la langue à la manière de la légende du rock Mick Jagger, comme si tout au Camp Nou était une douce musique à ses oreilles, comme s'il était le Spotify du stade jouant sa mélodie préférée : attiser la polémique et enflammer les tribunes.



