En vidéo : le Mexique est le premier pays qualifié pour les éliminatoires de la Coupe du monde, profitant d’une erreur grossière de la Corée

L'équipe du Mexique est la première nation à se qualifier pour les phases finales de la Coupe du monde 2026, après sa victoire étriquée sur la Corée du Sud (1-0), ce vendredi matin (heure de Greenwich), dans le cadre du groupe 1.

Au stade de Guadalajara, Luis Romo a inscrit l’unique but de la rencontre à la 50^e minute, profitant d’une grossière erreur du gardien sud-coréen Kim Se-gyu, qui a capté le ballon avant de le laisser échapper de ses mains après un choc avec un coéquipier, offrant ainsi au Mexicain l’occasion de le propulser au fond des filets.

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Grâce à ce succès, les Mexicains totalisent 6 points et occupent la première place du groupe, tandis que la Corée du Sud reste à 3 unités, en deuxième position.

La République tchèque pointe à la troisième place avec un point, juste devant l’Afrique du Sud, dernière au goal average après leur match nul 1-1.

La première période, prudente de part et d’autre, a laissé place à un second acte animé : l’ouverture du score de Luis Romo a embrasé le match, et si la Corée du Sud a multiplié les assauts dans le temps fort final, le Mexique a tenu bon, solidement regroupé devant son but et lancé quelques contres.

Le score n’évolue toutefois pas et le Mexique valide son billet pour les seizièmes de finale dans une ambiance festive au stade de Guadalajara.



