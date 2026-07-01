En vidéo : le Mexique, en mode « tempête », a balayé l’Équateur et attend désormais l’Angleterre ou une éventuelle surprise africaine

Le Mexique a éliminé l’Équateur (2-0) ce mercredi matin au stade Azteca et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Mexicains se qualifient ainsi pour les huitièmes de finale, où ils défieront le vainqueur du match entre l’Angleterre et la République démocratique du Congo, programmé ce soir.

Le coup d’envoi a été retardé d’une heure en raison d’orages et de conditions météorologiques défavorables. Il s’agit du premier match de cette édition à prendre du retard sur l’horaire prévu, tandis que la rencontre entre la France et l’Irak, lors de la phase de groupes, avait été interrompue à la mi-temps pour la même raison.

Comme prévu, les Mexicains ont commencé la rencontre pied au plancher. Dès la 7^e minute, Raúl Jiménez a alerté la défense d’une tête qui a frôlé le poteau droit.

John Yeboah a répondu pour l’Équateur d’une frappe puissante qui a frôlé le poteau droit à la 18^e minute.

Les Mexicains ont alors accentué leur pression. À la 22^e minute, Julián Quiñones a percé la défense équatorienne en partant seul depuis le milieu de terrain avant d’envoyer une frappe puissante dans le petit filet.

Loin de se reposer sur son avance, la sélection mexicaine a maintenu la pression pour doubler la mise. C’est chose faite à la 32^e minute : Keniounis sert Jiménez à la limite de la surface, et l’attaquant ajuste une nouvelle frappe puissante dans le coin gauche.

La performance mexicaine s’est toutefois tassée en seconde période, l’équipe gérant son avance pour assurer sa qualification en huitièmes de finale.

La 67e minute a offert la plus grosse occasion des locaux en seconde période : César Montes a surgi dans les airs pour reprendre de la tête un corner, mais le gardien équatorien a brillé en repoussant le ballon en corner.

Fait marquant : dans la même minute, il a retenté sa chance de la tête, mais le ballon a frôlé le poteau gauche.

De l’autre côté, Kevin Rodríguez a gaspillé la meilleure occasion équatorienne en deuxième période en tirant à côté du poteau alors que le gardien mexicain était sorti de ses cages.

L’Équateur a terminé la rencontre à dix après l’expulsion directe de Piero Hincapie, sanctionné d’un carton rouge dans le temps additionnel pour avoir masqué sa bouche en insultant un joueur mexicain, une infraction inspirée de la « règle Vinicius ».