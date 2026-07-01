En vidéo : le Mexique a dominé l’Équateur et attend désormais l’Angleterre ou une éventuelle surprise africaine

Le Mexique a éliminé l’Équateur (2-0) ce mercredi matin au stade Azteca et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Mexicains se qualifient ainsi pour les huitièmes de finale, où ils défieront le vainqueur du match entre l’Angleterre et la République démocratique du Congo, programmé ce soir.

Le coup d’envoi a été retardé d’une heure en raison d’orages et de conditions météorologiques défavorables. Il s’agit du premier match de cette édition à prendre du retard, tandis que la rencontre France-Irak, en phase de groupes, avait été interrompue à la mi-temps pour le même motif.

Comme prévu, les Mexicains ont commencé la rencontre pied au plancher. Dès la 7^e minute, Raúl Jiménez a alerté la défense d’une tête qui a frôlé le poteau droit.

John Yeboah a répondu pour l’Équateur d’une frappe puissante qui a frôlé le poteau droit à la 18^e minute.

Les Mexicains ont alors accentué leur pression. À la 22^e minute, Julián Quiñones a percé la défense équatorienne en partant seul depuis le milieu du terrain avant d’enrouler une frappe puissante dans le petit filet.

Loin de relâcher son étreinte, la sélection aztèque a maintenu la pression pour doubler la mise. Elle a été récompensée à la 32^e minute : Keniounis a servi Jiménez à l’entrée de la surface, et l’attaquant a déclenché une nouvelle frappe puissante qui a fusé vers le coin gauche.

La performance mexicaine s’est toutefois tassée en seconde période, l’équipe cherchant avant tout à préserver son avance pour valider son billet pour les huitièmes de finale.

La 67e minute a offert la plus grosse occasion des locaux en seconde période : César Montes s’est élevé pour reprendre de la tête un corner, mais le gardien équatorien a repoussé le danger en corner.

Fait marquant : dans la même minute, il a retenté sa chance de la tête, mais le ballon a frôlé le poteau gauche.

De l’autre côté, Kevin Rodríguez a manqué la meilleure occasion équatorienne en seconde période, en tirant à côté des cages alors que le gardien mexicain était sorti au sol.

L’Équateur a finalement terminé la rencontre à dix, Piero Hincapie écopant d’un carton rouge direct dans le temps additionnel pour avoir masqué son visage en insultant un joueur mexicain, une sanction inspirée de la « règle Vinicius ».