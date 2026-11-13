En vidéo : le Maroc écrase le Niger sur un score fleuve de cinq buts et poursuit sa marche vers la Coupe d'Afrique des nations

Partager Suivez GOAL sur Google

Lors d'une soirée footballistique exceptionnelle, le Maroc a confirmé qu'il ne connaît que le langage des victoires, après avoir signé un large et mérité succès face au Nigeria sur le score de 5-1, dans le match qui a opposé les deux équipes ce vendredi, dans le cadre des éliminatoires qualificatives à la Coupe d'Afrique des nations. Le Maroc a ainsi prouvé qu'il est sur la bonne voie pour décrocher son billet de qualification, avec une performance offensive qui a régalé les supporters présents.

Publicité

Yassir Zabiri a ouvert le score à la 4e minute pour le Maroc, avant que le capitaine Achraf Hakimi n'ajoute le deuxième but (27e), puis Mohamed Abdoul Rahman a réduit l'écart pour le Niger (41e), avant que Hakimi ne revienne inscrire le troisième but (45e+3), avant que Youssef En-Nesyri n'ajoute le quatrième (77e) pour conduire le Maroc à une victoire méritée.

La sélection marocaine a entamé la rencontre avec une puissance offensive redoutable, ne laissant à son hôte aucune occasion de reprendre son souffle. Dès les premiers instants, les coéquipiers d'Achraf Hakimi ont imposé leur mainmise totale sur le déroulement du jeu et pressé de toutes leurs forces la défense du Niger, à la recherche d'un but précoce ouvrant la voie à une victoire tranquille.

Le premier but est venu rapidement, lorsque le jeune attaquant Yassir Zabiri a réussi à ouvrir le score à la quatrième minute, au terme d'une attaque organisée et d'une passe millimétrée, enflammant l'enthousiasme du public marocain et confirmant que le sélectionneur Mohamed Ouahbi avait eu raison de lui accorder sa confiance pour mener l'attaque des Lions dans cette confrontation.

Après ce but, la sélection marocaine a maintenu sa pression et créé de nombreuses occasions dangereuses, portée par l'évidente éclosion du trio Brahim Díaz, Bilal El Khannous et Abde Ezzalzouli, qui ont épuisé la défense du Niger par leurs déplacements rapides et leur haut niveau technique.

Publicité Publicité

À la 27e minute, c'était au tour du capitaine Achraf Hakimi, qui a inscrit le deuxième but d'une manière superbe, après avoir progressé par le côté droit et décoché une frappe puissante que le gardien du Niger n'a pu détourner, doublant ainsi la mise et confirmant que les Lions étaient sans pitié ce soir-là.

Related Topics

Prochains matchs NER Africa Cup of Nations Qualification 15:00 MAR

Mais la sélection nigérienne a refusé de baisser les bras et a tenté de revenir dans la rencontre, réussissant à réduire l'écart à la 41e minute, lorsque Mohamed Abdoul Rahman a inscrit un but surprise en profitant d'une bévue défensive, redonnant un peu d'espoir à la sélection du Niger avant la fin de la première période.

À l'approche de la fin de la première période, Hakimi est revenu faire entendre sa voix une nouvelle fois, inscrivant le troisième but dans le temps additionnel au terme d'une contre-attaque rapide, pour clôturer la première mi-temps sur le score de 3-1 en faveur du Maroc et sceller pratiquement le sort de la rencontre avant le coup d'envoi de la seconde période.

Publicité

En seconde période, la sélection nigérienne a tenté de revenir, et le sélectionneur a procédé à deux changements en faisant entrer Mohamed Amadou Sabo et Ali Mohamed Al-Faz à la place d'Abdoul Khairou Amoustafa et d'Oumarou Alio Youssouf, mais la défense marocaine, emmenée par Nayef Aguerd, Issa Diop et Noussair Mazraoui, ainsi que le gardien Yassine Bounou, ont réussi à préserver le résultat et à maîtriser le déroulement du jeu.

À la 77e minute, Youssef En-Nesyri a porté le coup de grâce à la sélection nigérienne, lorsqu'il s'est élevé haut dans la surface de réparation et a transformé un centre précis d'une tête puissante qui a logé le ballon au fond des filets, inscrivant le quatrième but de la sélection marocaine, embrasant la joie du public dans les tribunes, confirmant la supériorité totale du Maroc dans la rencontre et scellant les trois points par une prestation offensive remarquable.

Publicité

La rencontre a connu quelques tensions, après que Bilal El Khannous a reçu un carton en première période, ainsi qu'un autre pour Abdoul Khairou Amoustafa, tandis qu'Oumarou Alio Youssouf a écopé d'un carton avant la fin de la première période, dans un match marqué par l'ardeur et la rivalité à certains moments.

Avec cette victoire, la sélection marocaine a conservé la tête de son groupe dans les éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des Nations, avec un total de 9 buts (un sans-faute), confirmant qu'elle est la grande favorite non seulement pour la qualification, mais aussi pour disputer avec force le titre continental, grâce à la génération dorée qu'elle possède actuellement.

Publicité

Hakimi a brillé de manière remarquable, inscrivant deux buts et menant son équipe à la victoire, prouvant une nouvelle fois qu'il est l'un des meilleurs arrières latéraux au monde et que son influence ne se limite pas à la défense, mais s'étend à l'attaque et à la capacité de faire la différence dans les moments décisifs.

Quant à Yassir Zabiri, il a été la surprise de la rencontre, après avoir inscrit un but précoce et confirmé qu'il méritait la confiance que lui a accordée le sélectionneur Mohamed Ouahbi, pour devenir l'un des noms sur lesquels le public marocain misera dans un futur proche.

Publicité

Au coup de sifflet final, le public marocain a célébré une victoire méritée, lors d'une soirée au cours de laquelle les Lions ont confirmé leur détermination à poursuivre leur parcours vers la Coupe d'Afrique des Nations avec force, et que le chemin vers le titre passe par Rabat.