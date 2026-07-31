La sélection du Maroc a arraché une victoire à l'arraché face à son homologue algérienne, sur le score d'un but à zéro, jeudi soir, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des nations féminine, actuellement organisée au Maroc.

Le match nul et vierge a perduré jusqu'à la 84e minute, lorsque la joueuse marocaine Sanaa Messoudi est parvenue à inscrire le but de la victoire pour l'équipe hôte.

Grâce à ce succès, le Maroc porte son total à 6 points en tête du groupe 1, tandis que l'Algérie reste bloquée à 3 points, à la deuxième place.

La sélection algérienne devance à la différence de buts son homologue sénégalaise, qui occupe la troisième place, alors que le Kenya ferme la marche du groupe 1, sans le moindre point.

La sélection marocaine avait entamé son parcours en Coupe d'Afrique des nations féminine par une large victoire face au Kenya, sur le score de quatre buts à zéro, tandis que l'Algérie s'était imposée face au Sénégal sur un score de deux buts à zéro.

Rappelons que la sélection féminine du Maroc avait terminé vice-championne lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des nations, après sa défaite 3-2 face au Nigeria.