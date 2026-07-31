L'équipe du Maroc a arraché une victoire tardive face à son homologue algérienne, sur le score d'un but à zéro, jeudi soir, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des nations féminine, qui se déroule actuellement au Maroc.

Le score vierge a perduré jusqu'à la 84e minute, lorsque la joueuse marocaine Sanaa Messoudi est parvenue à inscrire le but de la victoire pour l'équipe hôte.

Grâce à ce succès, le Maroc porte son total à 6 points et prend la tête du groupe A, tandis que l'Algérie reste bloquée à 3 points à la deuxième place.

L'équipe d'Algérie devance son homologue sénégalaise à la différence de buts, cette dernière occupant la troisième place, alors que le Kenya ferme la marche du groupe A, sans le moindre point.

L'équipe du Maroc avait entamé son parcours dans cette Coupe d'Afrique des nations féminine par une large victoire face au Kenya, sur le score de quatre buts à zéro, tandis que l'Algérie s'était imposée face au Sénégal, deux buts à zéro.

À noter que l'équipe féminine du Maroc avait terminé vice-championne lors de la précédente édition de la Coupe d'Afrique des nations, après sa défaite 3-2 face au Nigeria.