Le Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, a choisi la ville française de Saint-Tropez pour célébrer son 26e anniversaire, dans une ambiance estivale et en présence de plusieurs de ses amis.

Haaland a publié sur ses comptes de réseaux sociaux des images de la célébration, marquée par la présence de la star algérienne Riyad Mahrez.

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La chaîne française « RMC » a commenté l'événement en déclarant : « Haaland a célébré son anniversaire à Saint-Tropez, en compagnie notamment de Mahrez. »

La célébration s'est tenue dans une ambiance estivale luxueuse sur les plages de la Riviera française, où de nombreuses stars du football préfèrent passer une partie de leurs vacances annuelles, avant les préparatifs de la saison à venir.

Mahrez avait évolué aux côtés de Haaland sous les couleurs de City lors de la saison 2022-2023, avant que la star algérienne ne rejoigne Al Ahli en Arabie saoudite, club qu'il a également quitté cet été, sans avoir encore fixé sa nouvelle destination.







