Mohamed Abdelrahman, latéral d'Al-Ahli, a révélé les coulisses de l'altercation qui l'a opposé à son coéquipier anglais Ivan Toney, lors du match face à Al-Qadsiah en Roshn Saudi League.

Al-Ahli s'est incliné face à Al-Qadsiah sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, pour la sixième journée de la Roshn Saudi League.

Au milieu de la seconde période, les caméras ont capté une vive altercation entre Ivan Toney et Mohamed Abdelrahman, lors de la sortie pour une pause fraîcheur, alors qu'Al-Ahli était mené 3-1 au score.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

Abdelrahman a commenté cet épisode, dans des déclarations aux chaînes « Thmanyah » à l'issue du match, en déclarant : « (Ivan) Toney est mon grand frère, et ces choses-là arrivent sur le terrain ».

Il a ajouté : « Peut-être ne nous sommes-nous pas compris à ce moment-là, mais il reste mon grand frère, et j'apprends beaucoup de lui. Nous nous sommes présenté nos excuses mutuellement, et tout est rentré dans l'ordre ».

Rappelons qu'Ivan Toney est l'auteur du doublé d'Al-Ahli dans les buts d'Al-Qadsiah, mais cela n'a pas suffi à éviter la troisième défaite de la saison en cours.