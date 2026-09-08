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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

En vidéo : le joueur d'Al Ahly révèle les coulisses de son altercation avec Ivan Toney

Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
Saudi Pro League
I. Toney
M. Abdulrahman
Arabie saoudite
Angleterre

Les choses sont instables au « Raqi »

Mohamed Abdelrahman, latéral d'Al-Ahli, a révélé les coulisses de l'altercation qui l'a opposé à son coéquipier anglais Ivan Toney, lors du match face à Al-Qadsiah en Roshn Saudi League.

Al-Ahli s'est incliné face à Al-Qadsiah sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, pour la sixième journée de la Roshn Saudi League.

Au milieu de la seconde période, les caméras ont capté une vive altercation entre Ivan Toney et Mohamed Abdelrahman, lors de la sortie pour une pause fraîcheur, alors qu'Al-Ahli était mené 3-1 au score.

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Abdelrahman a commenté cet épisode, dans des déclarations aux chaînes « Thmanyah » à l'issue du match, en déclarant : « (Ivan) Toney est mon grand frère, et ces choses-là arrivent sur le terrain ».

Il a ajouté : « Peut-être ne nous sommes-nous pas compris à ce moment-là, mais il reste mon grand frère, et j'apprends beaucoup de lui. Nous nous sommes présenté nos excuses mutuellement, et tout est rentré dans l'ordre ».

Rappelons qu'Ivan Toney est l'auteur du doublé d'Al-Ahli dans les buts d'Al-Qadsiah, mais cela n'a pas suffi à éviter la troisième défaite de la saison en cours.

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