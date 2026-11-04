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FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Loai Mohamed
Traduit par

En vidéo : le huitième, un but historique d'un joueur arabe qui accroît les souffrances du Real Madrid

AEK Athenes vs Real Madrid
AEK Athenes
Real Madrid
Ligue des Champions
A. Koita
Grèce
Espagne
Mauritanie

Courtois encaisse un but inattendu en Grèce

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Le Real Madrid a encaissé un but surprise inscrit par un Arabe, ce qui aggrave ses difficultés lors des rencontres disputées à l'extérieur en Ligue des champions.

Le club madrilène a encaissé un but seulement douze minutes après le début de son match contre l'AEK Athènes, son hôte grec, ce mercredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de championnat.

Le Mauritanien Aboubakary Koïta, âgé de 28 ans, a reçu une passe de Luka Jović, l'ancienne star du Real Madrid, aux abords de la surface de réparation et a décoché une frappe surpuissante qui s'est logée dans la lucarne gauche des cages de Thibaut Courtois.

Selon le réseau « Opta », Koïta est devenu le premier joueur mauritanien à marquer un but dans l'histoire de la Ligue des champions, et le deuxième joueur mauritanien à participer à la compétition, après Jordan Lefort, qui avait disputé l'édition 2021-2022 sous le maillot des Young Boys.

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D'après les statistiques du réseau français « Stats du foot », il s'agit du huitième but encaissé par le Real Madrid lors de ses trois derniers matches à l'extérieur dans la compétition continentale.

Le Real Madrid avait encaissé trois buts face à la Roma lors de la deuxième journée de la saison en cours (dans une victoire 4-3), et avait auparavant encaissé quatre buts face au Bayern Munich lors du match retour des quarts de finale de la saison dernière (dans une défaite 3-4).

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