Ethan Mbappé, la star de Lille, a adressé un message fort à son coéquipier marocain Ayoub Bouadi, avant le match contre la France lors de la Coupe du monde 2026.

Bouadi se prépare avec la sélection marocaine à défier les Bleus, emmenés par Kylian Mbappé, jeudi soir en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Bien qu’il soutienne naturellement son aîné Kylian Mbappé chez les Bleus, Ethan a tenu à souhaiter bonne chance à Bouaadi.

Dans une vidéo diffusée sur le compte X du LOSC, il a déclaré : « J'espère que mon ami Bouadi va réaliser une belle performance. »

Il a toutefois ajouté : « Malheureusement, j’ai un membre de ma famille dans l’équipe de France, donc je soutiens les Bleus pour qu’ils battent le Maroc. »

Il a insisté : « Mais je souhaite de tout cœur qu’Ayub Bouadi fasse un grand match. »

De son côté, Olivier Giroud, star de Lille et coéquipier de Bouaadi, a également apporté son soutien à l’international marocain en déclarant : « Je te souhaite un très beau match, mais je ne peux pas te souhaiter la victoire, mon ami. Tu sais très bien pourquoi. »