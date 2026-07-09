Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

En vidéo, le frère de Mbappé s’adresse à Bouadi dans un message qui ne manquera pas de faire réagir

France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
A. Bouaddi
E. Mbappe
Kylian Mbappé
O. Giroud
France
Maroc

Ethan Mbappé, la star de Lille, a adressé un message fort à son coéquipier marocain Ayoub Bouadi, avant le match contre la France lors de la Coupe du monde 2026.

Bouadi se prépare avec la sélection marocaine à défier les Bleus, emmenés par Kylian Mbappé, jeudi soir en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Bien qu’il soutienne naturellement son aîné Kylian Mbappé chez les Bleus, Ethan a tenu à souhaiter bonne chance à Bouaadi.

Dans une vidéo diffusée sur le compte X du LOSC, il a déclaré : « J'espère que mon ami Bouadi va réaliser une belle performance. »

Il a toutefois ajouté : « Malheureusement, j’ai un membre de ma famille dans l’équipe de France, donc je soutiens les Bleus pour qu’ils battent le Maroc. »

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Maroc crest
Maroc
MAR

Il a insisté : « Mais je souhaite de tout cœur qu’Ayub Bouadi fasse un grand match. »

De son côté, Olivier Giroud, star de Lille et coéquipier de Bouaadi, a également apporté son soutien à l’international marocain en déclarant : « Je te souhaite un très beau match, mais je ne peux pas te souhaiter la victoire, mon ami. Tu sais très bien pourquoi. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google