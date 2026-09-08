Manchester City a signé une victoire précieuse et méritée face à son hôte, le club portugais du Porto, sur le score de deux buts à zéro, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes mardi soir au stade « du Dragon », pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

La rencontre a débuté par un calme prudent des deux côtés jusqu'à la 15e minute, lorsque Porto a surpris son invité par une percée de Gabriel Veiga sur le côté gauche, qui a reçu un ballon dans la surface et a effectué une frappe à ras de terre, brillamment détournée par le gardien Gianluigi Donnarumma, avant que l'arbitre ne signale une position de hors-jeu. La réponse rapide de City est venue par l'intermédiaire d'Antoine Semenyo avec une frappe puissante de l'extérieur de la surface, captée avec assurance par le gardien Diogo Costa.

City a progressivement imposé sa domination et a failli ouvrir le score à la 21e minute après une accélération de Phil Foden sur le côté gauche, à la suite de laquelle il a adressé un centre précis repris par Erling Haaland d'une tête puissante détournée par Costa en corner. La star norvégienne est revenue menacer la cage à nouveau à la 27e minute d'une autre tête passée au-dessus de la barre transversale.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

La pression anglaise s'est poursuivie ; Foden a gâché une occasion nette de marquer à la 29e minute à la suite d'une passe en profondeur remarquable de Rayan Cherki qui l'a placé seul dans la surface, mais sa frappe à ras de terre a trouvé Costa sur sa trajectoire.

À la 32e minute, le gardien portugais a poursuivi son numéro en privant City d'un but tout fait à deux reprises, après avoir détourné une frappe puissante de Haaland qui reprenait un centre à ras de terre, avant que le renvoi ne parvienne à Cherki qui a de nouveau frappé, mais Costa l'a repoussé avec brio.

En début de seconde période, City a réussi à percer la défense très tôt, précisément à la 47e minute, après que Haaland s'est élevé sur un centre précis d'Enzo Fernández, plaçant une tête qui a heurté le poteau avant de finir au fond des filets, donnant ainsi l'avantage aux visiteurs sur un premier but.

Porto a tenté de revenir au score ; Alan Varela a exécuté une frappe enroulée dangereuse aux abords de la surface à la 57e minute, passée de peu à côté du poteau, suivie d'une autre occasion à la 62e minute avec une frappe à ras de terre de William Gomes qui a également frôlé le poteau.

Donnarumma a failli coûter cher à son équipe à la 66e minute à la suite d'une erreur dans le dégagement du ballon, qui a heurté Gomes et est passée le long du poteau. Nuri est apparu à la 86e minute avec une frappe puissante aux abords de la surface passée de peu à côté du poteau.

Haaland a porté le coup de grâce à Porto dans le temps additionnel, après avoir repris une passe de Nuri dans la surface, frappant un ballon à ras de terre directement au fond des filets, mettant fin à la rencontre sur une victoire de City (2-0).

Avec ce succès continental, Manchester City tourne rapidement son regard vers le « derby » très attendu face à son voisin Manchester United, dimanche prochain au stade d'« Old Trafford », où la troupe de l'entraîneur Enzo Maresca cherche à poursuivre ses solides prestations et à conserver un sans-faute après trois victoires consécutives en ouverture de la Premier League anglaise.