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imago-sport-1085798570.jpgPRESSE SPORTS
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En vidéo : « Le dictateur est arrivé », un enfant met Mbappé dans l'embarras au rassemblement de l'équipe de France !

Kylian Mbappé
Real Madrid
France
France

Une plaisanterie innocente

Dans une scène cocasse et totalement inattendue, un petit garçon a volé la vedette à Kylian Mbappé au sein du rassemblement de l'équipe de France, après lui avoir lancé une plaisanterie imprévue qui a remis au premier plan un surnom à l'origine d'une vive polémique ces derniers temps.

Mbappé est rentré en France pour rejoindre le rassemblement de la sélection nationale durant la trêve internationale. Il a ainsi disputé hier lundi une séance d'entraînement avec les Bleus dans une atmosphère d'enthousiasme et d'impatience.

Alors que l'attaquant du Real Madrid prenait une photo souvenir avec l'un des jeunes supporters, un autre enfant l'a interpellé à plusieurs reprises depuis le public en lançant : « Le dictateur est arrivé. »

Cette phrase, lancée sur le ton de la plaisanterie amicale et relayée par plusieurs réseaux français, a aussitôt été accueillie par un sourire du joueur, qui a géré la situation avec un grand fair-play et n'a manifesté aucun agacement, allant jusqu'à rire avec le public.

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Cette phrase rappelle le surnom de « dictateur » attribué au joueur récemment, qui avait provoqué dernièrement une tension diplomatique et médiatique avec la Chine, avant de refaire surface, cette fois dans la bouche d'un enfant innocent et dans une ambiance totalement bon enfant.

Ce moment spontané reflète l'atmosphère détendue au sein de l'équipe de France, qui se prépare à disputer ses deux prochains matchs en Ligue des nations face à l'Italie et à la Turquie.

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