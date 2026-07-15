En vidéo : le deuxième transfert se concrétise dans quelques heures… L’avion de la star tant attendue du FC Barcelone vient d’atterrir en Espagne

Le FC Barcelone finalise officiellement son deuxième recrutement estival : l’avion transportant le nouvel joueur tant attendu a déjà atterri en Espagne.

Le club catalan avait officialisé son premier renfort estival, l’ailier anglais Anthony Gordon, recruté à Newcastle United pour renforcer l’effectif sous la direction de l’entraîneur Hans-Dieter Flick.

Selon le journal « Marca », Karim Ademi, la star du Borussia Dortmund, est déjà à Barcelone pour finaliser officiellement son transfert.

Le milieu de terrain, qui deviendra la deuxième recrue estivale du Barça, passera sa visite médicale ce jeudi. En l’absence de contretemps de dernière minute, il signera ensuite son nouveau contrat avant de rejoindre le groupe d’Hans Flick.

Vêtu de noir, l’international français a posé le pied à Barcelone peu après 16 h 30, comme prévu, après plusieurs jours de négociations intensives entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund pour finaliser les détails du transfert.





L’attaquant avait d’ailleurs été dispensé, dimanche dernier, de la préparation estivale du Borussia Dortmund, avec l’accord explicite de son club, dans l’attente de la finalisation administrative du transfert.

L’accord entre les deux clubs était pratiquement conclu depuis vendredi, date à laquelle ils étaient parvenus à un accord verbal préliminaire sur un montant fixe de 22 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 7 millions d’euros de primes.

Ces derniers jours, les deux clubs ont peaufiné les derniers détails financiers et finalisé les documents nécessaires à la conclusion du transfert. Une fois ces formalités accomplies, Ademi a pris la direction de Barcelone ce mercredi afin d’accomplir les dernières étapes avant son arrivée officielle au club.

Une fois l’officialisation publiée, il intégrera immédiatement les séances d’entraînement, vraisemblablement vendredi.

Sa présentation officielle sera toutefois reportée de quelques jours : le président du club, Juan Laporta, se trouve actuellement aux États-Unis pour assister aux matchs de la Coupe du monde, et la cérémonie d’accueil du nouveau joueur n’aura donc lieu que la semaine prochaine, à son retour à Barcelone.