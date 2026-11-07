En vidéo : le déferlement parisien emporte une nouvelle victime en l'absence de Hakimi

Le Paris Saint-Germain a signé sa 11e victoire consécutive toutes compétitions confondues, en s'imposant face à son hôte Troyes (1-0), ce samedi soir au Parc des Princes, dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1.

Avec ce succès, le tenant du titre a porté son total à 23 points et conforté sa place en tête du classement, tandis que Troyes reste bloqué à 8 points, à la 16e place.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par le défenseur ukrainien Illia Zabarnyi, à la 39e minute, après avoir dévié de la tête un centre de son coéquipier Senny Mayulu au fond des filets.

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Paris était tout proche d'ouvrir le score dès le début de la rencontre, après que la frappe de Mayulu a heurté le poteau droit à la cinquième minute, tandis que Désiré Doué a gâché une autre occasion avec un tir passé au-dessus de la cage.

En face, Troyes a tenté de menacer la cage des locaux, et Renaud Ripart a bien failli égaliser à la 28e minute, mais le gardien parisien a repoussé sa tentative de la tête.

Les locaux n'ont pas déployé beaucoup d'efforts pour creuser l'écart, malgré leur nette domination sur le déroulement du match, l'essentiel étant acquis.

Le Paris Saint-Germain avait abordé la rencontre du jour après avoir décroché une large victoire face au club espagnol de Villarreal, sur le score de 6-0 en Ligue des champions, compétition dont la formation française occupe également la tête.

La star internationale marocaine Achraf Hakimi était absente face à Troyes, le staff technique dirigé par Luis Enrique ayant préféré le ménager avant la trêve internationale.