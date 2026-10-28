Liverpool a battu son hôte Chelsea aux tirs au but (6-5), après un match nul positif dans le temps réglementaire (1-1), lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes dans le cadre du quatrième tour de la Coupe Carabao (Capital One), mercredi soir au stade d'Anfield.

Chelsea a ouvert le score par l'intermédiaire de Morgan Rogers, à la 40e minute, sur penalty, après une intervention de Ryan Gravenberch contre Moisés Caicedo.

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Rapidement, Liverpool est parvenu à égaliser grâce à Cody Gakpo, à la 43e minute, sur penalty également, après une main de Wesley Fofana.





La seconde période a été marquée par de nombreuses occasions manquées des deux côtés, notamment pour Liverpool, qui s'est montré plus pressant et plus entreprenant, le gardien de Chelsea, Mike Penders, repoussant plusieurs ballons dangereux, dont une tête de Ronald Araújo et une frappe de Bradley Barcola.

Le match nul (1-1) s'est prolongé jusqu'à la fin du temps réglementaire, poussant les deux équipes à recourir à la séance de tirs au but, qui a souri à Liverpool. Ce dernier a manqué deux tirs contre trois pour Chelsea, le dernier étant une frappe de Wesley Fofana envoyée au-dessus de la cage.

Liverpool a disputé le match d'aujourd'hui après sa victoire face à Brighton (2-0) en Premier League, tandis que Chelsea avait subi une défaite surprise face à Tottenham sur le même score.



