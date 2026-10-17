Facundo Bernal, joueur du Real Betis, a reçu un carton rouge à la 54e minute de la rencontre face au Barça, ce samedi au stade La Cartuja, dans le cadre de la neuvième journée de la Liga.

Cette expulsion est survenue juste après que la star marocaine Abdessamad Ezzalzouli a inscrit le deuxième but du Real Betis. Yamal s'est alors emporté contre certains joueurs adverses, réclamant apparemment une faute en faveur de son coéquipier Fermin Lopez avant le but d'Ezzalzouli.

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Bernal a répondu à l'emportement de Yamal et à son élan physique par un coup de tête au visage de l'Espagnol, ce qui a poussé l'arbitre à lui adresser un carton rouge, au milieu des protestations des locaux, tandis que Yamal, lui, a écopé d'un avertissement.

Yamal avait ouvert le score pour les visiteurs à la 10e minute, avant l'égalisation de Diego Gomez à la 27e, puis le Barça a marqué les deuxième et troisième buts par l'intermédiaire de Rodri (41e) et Gabriel Jesus (51e).

À la 62e minute, Eric Garcia a ajouté le quatrième but du club catalan, puis Dani Olmo a inscrit le cinquième à la 81e minute.



