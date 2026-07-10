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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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En vidéo : le but de Ruiz offre à l’Espagne un record qui lui échappait depuis un quart de siècle

Espagne vs Belgique
Espagne
Belgique
Coupe du monde
D. Olmo
T. Courtois
F. Ruiz
Paris Saint-Germain
Espagne
Belgique
É.-U.
France

Ruiz a repris un ballon repoussé par le gardien Thibaut Courtois.

Le milieu de terrain Fabián Ruiz a permis à la sélection espagnole d'entrer dans l'histoire en inscrivant le premier but de « La Roja » face à la Belgique à la 30e minute du match qui opposait les deux équipes ce vendredi, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Grâce à cette réalisation, la Roja atteint la barre des 10 buts marqués dans une phase finale de Coupe du monde pour la première fois depuis 2002.

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Le but de Ruiz permet au Paris Saint-Germain d’établir un record : l’Espagnol est devenu le huitième joueur du club parisien à marquer lors de la Coupe du monde 2026, soit le plus grand nombre de buteurs issus d’un même club lors de cette édition.

La Roja a d’abord dominé l’Autriche (3-0) au tour précédent avant d’éliminer le Portugal (1-0) en huitièmes, et se présente donc en quart de finale avec un capital confiance élevé.


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