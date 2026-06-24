Ce jeudi matin, lors de la troisième et dernière journée des groupes de la Coupe du monde 2026, Haïti a mis fin à la série d’invincibilité du Maroc.

Dès l’entame, les Haïtiens ont imposé leur rythme et ont ouvert le score dès la 10^e minute : un tir du talon de Leni Joseph a été détourné dans ses propres filets par le gardien marocain Yassine Bounou.

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Il s’agit du premier but encaissé par les Lions de l’Atlas en phase de groupes depuis leur défaite 1-0 contre le Portugal le 20 juin 2018 en Russie, un match où Cristiano Ronaldo avait ouvert le score dès la 4e minute.

C’est la légende portugaise Cristiano Ronaldo qui avait ouvert le score dès la 4e minute.

Rappelons que les « Lions de l’Atlas » avaient entamé leur parcours dans la Coupe du monde 2026 par un match nul contre le Brésil (1-1), avant de s’imposer face à l’Écosse (1-0) lors de la deuxième journée.



