Facundo Bernal, joueur du Real Betis, a reçu un carton rouge à la 54e minute de la confrontation face au Barça, ce samedi au stade de La Cartuja, dans le cadre de la neuvième journée de la Liga.

L'expulsion est intervenue juste après le but inscrit par la star marocaine Abde Ezzalzouli, le deuxième du Real Betis. Le joueur du Barça s'était alors emporté contre certains joueurs du Betis, réclamant apparemment une faute en faveur de son coéquipier Fermin Lopez avant le but d'Ezzalzouli.

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Bernal a répondu à l'énervement de Yamal et à son engagement physique par un coup au visage du joueur espagnol, ce qui a poussé l'arbitre à lui brandir le carton rouge, au milieu des protestations des locaux, tandis que Yamal recevait un avertissement.

Yamal avait ouvert le score pour les visiteurs à la 10e minute, avant que Diego Gomez n'égalise à la 27e. Le Barça a ensuite inscrit les deuxième et troisième buts par l'intermédiaire de Rodri (41e) et de Gabriel Jesus (51e).

À la 62e minute, Eric Garcia a ajouté le quatrième but du club catalan, puis Dani Olmo a marqué le cinquième à la 81e minute.



