En vidéo : le but assassin de Nasser Mansi sauve Zamalek du piège de l'armée rwandaise

Dans un scénario dramatique, Zamalek a arraché une victoire assassine et précieuse au cœur de la capitale Kigali, en s'imposant face à son hôte de l'APR FC par un but à zéro à la 89e minute, lors du match aller des seizièmes de finale de la Ligue des champions d'Afrique, posant ainsi un pied en phase de groupes.

La rencontre, qui semblait se diriger vers un nul vierge frustrant, s'est transformée en un instant en un succès héroïque, avec deux héros : le gardien El Mahdy Soliman, qui a préservé sa cage, et le remplaçant Nasser Mansi, qui a refusé de rentrer les mains vides.

Une première période blanche : des occasions en série et un gaspillage étrange

La rencontre a démarré sur un rythme rapide et palpitant. À la 7e minute, l'APR FC a gâché sa première occasion, et Zamalek a répondu rapidement par un face-à-face manqué d'Oday Dabbagh à la 10e minute, puis une autre occasion toute faite gâchée par Shikabala à la 14e.

Au fil du temps, le danger rwandais a commencé à se faire plus pressant, et El Mahdy Soliman s'est imposé comme le premier héros de Zamalek, repoussant brillamment une frappe puissante à la 26e minute, avant de sauver un face-à-face total par un arrêt (33e).

Omar Gaber a tenté de trouver la faille d'une frappe à la 41e minute, écartée par la défense rwandaise, et la première période s'est achevée sur un score nul et vierge.





Une seconde période folle : un but annulé et un but vide manqué

Dès l'entame de la seconde période, la formation rwandaise a maintenu sa pression, et son attaquant a envoyé une frappe au-dessus de la barre à la 51e minute, avant le moment le plus palpitant (53e), lorsque l'APR FC a inscrit un but refusé par l'arbitre pour hors-jeu.

Le staff technique de Zamalek est intervenu à la 57e minute avec un double changement : les sorties d'Abdallah El Said et Hossam Ashraf, et les entrées de Mahmoud Gehad et Echo pour dynamiser l'attaque. Fotouh a failli prendre l'avantage (59e) mais a manqué une nouvelle occasion.

À la 74e minute, l'APR FC a intensifié sa pression, puis est venue l'occasion la plus dangereuse du match (79e), lorsque l'attaquant de l'APR FC s'est retrouvé totalement seul face au but vide de Zamalek après une sortie manquée d'El Mahdy Soliman, mais il a tiré très étrangement à côté, gâchant un but immanquable et offrant à Zamalek un baiser de la vie.





Mansi a le dernier mot

Alors que tout le monde se préparait au match nul, la sanction blanche a été sévère : à la 89e minute, sur une attaque bien construite, le remplaçant Nasser Mansi a surgi pour arracher le but de la victoire à la dernière seconde, faire taire le public de Kigali et transformer un nul frustrant en un précieux succès à l'extérieur.

Avec cette victoire, Zamalek pose un pied et demi en phase de groupes, puisqu'un match nul, quel que soit le score, lui suffira lors de la manche retour au Caire, tandis que l'APR FC est désormais contraint de s'imposer par deux buts d'écart pour créer la surprise.











