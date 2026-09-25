Il semble que la sélection du Brésil n'ait pas encore trouvé le chemin de la stabilité et qu'elle continue au contraire d'afficher des signes inquiétants avant les grandes échéances. Après le match nul 1-1 concédé face à l'Australie, ce vendredi, lors de la rencontre amicale disputée au Queensland Country Bank Stadium, l'équipe de Carlo Ancelotti a de nouveau laissé apparaître des problèmes évidents dans son jeu, au milieu d'interrogations croissantes sur sa capacité à retrouver son prestige.

Et si le Brésil s'est sauvé d'une défaite embarrassante grâce au but égalisateur inscrit par le joueur de Bournemouth, Ryan, dans le temps additionnel, ce but n'a pas masqué le visage terne affiché par la Seleção. L'équipe a en effet souffert de gâcher ses occasions et d'un manque d'efficacité devant le but, à quoi s'est ajoutée une fragilité défensive qui a failli lui coûter une nouvelle défaite.

Nestory Irankunda avait mis l'Australie en tête, sur un magnifique coup franc, en profitant de la confusion apparue dans la défense du Brésil. Et tandis que l'Australie paraissait plus disciplinée et plus apte à exploiter les espaces, la sélection brésilienne a laissé de nombreuses brèches et s'est exposée aux contre-attaques.









Le match a de nouveau montré que le processus de reconstruction de la sélection brésilienne est encore loin d'être achevé. La ligne arrière a manqué de sérénité et d'harmonie, et Douglas Santos a été l'un des joueurs les plus en difficulté, que ce soit au niveau du placement, des duels ou de la contribution offensive, comme l'a rapporté le site français « Foot Mercato ».









En revanche, la ligne offensive n'a pas offert assez pour changer le tableau. Vinicius Junior est apparu loin de son niveau, tandis qu'Endrick a peiné à laisser son empreinte dans le dernier tiers avant d'être remplacé à la 65e minute. La passe décisive de Raphinha a été l'un des moments les plus positifs pour le Brésil, notamment au regard de son éclat remarqué depuis le début de la saison avec le Barça.

Le match nul a replacé Carlo Ancelotti dans le cercle des critiques, après avoir échoué jusqu'à présent à donner à la sélection une identité claire et stable. Et avec la persistance des résultats décevants, les points d'interrogation se multiplient autour du projet mené par le technicien italien, en particulier dans un contexte de fortes attentes autour de la sélection brésilienne.

Ancelotti perçoit un salaire annuel estimé à environ 10 millions d'euros, tandis que son contrat court jusqu'en 2030, ce qui relève le plafond des attentes concernant sa capacité à conduire le Brésil à la lutte pour les grands titres.

Entre une défense chancelante, une attaque manquant de tranchant et un entraîneur toujours en quête de la combinaison idéale, le Brésil semble englué dans une phase de reconstruction ouverte sans issue claire, ce qui place Ancelotti et ses joueurs devant une tâche ardue pour retrouver la personnalité d'une sélection habituée depuis toujours à occuper le sommet du football mondial.







