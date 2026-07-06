Erling Haaland n'a pas seulement guidé la sélection norvégienne vers l'une des plus grandes victoires de son histoire, il a aussi tenu à incarner le héros au coup de sifflet final, en entraînant les célébrations des supporters présents sur la pelouse, une image symbolisant l’ampleur de l’exploit des « Vikings » qui ont éliminé le Brésil de la Coupe du monde 2026.

Après la victoire historique 2-1 sur le Brésil et la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, après avoir reçu les tambours des mains du capitaine Martin Ødegaard et s’être posté face à ses supporters pour mener la célèbre célébration des « Vikings », dans une ambiance survoltée qui a enflammé les tribunes.

Haaland, auteur des deux buts norvégiens, a été l’homme du match et propulse son pays en quarts de finale pour la première fois depuis 1998. et offrant à la Norvège son premier billet pour les quarts de finale.

Le rituel s’est déclenché à la fin de la rencontre : Ødegaard a transmis les tambours à Haaland, qui a alors mené les supporters dans la célèbre « danse viking », tradition qui a popularisé les fans norvégiens ces dernières années, avant que des milliers de spectateurs ne se joignent à lui pour une image restera gravée dans les mémoires.

Sa soirée historique ne s’est pas arrêtée là : il a porté son total à sept buts dans l’épreuve, partageant ainsi la tête du classement des buteurs avec Lionel Messi et Kylian Mbappé, après avoir inscrit les deux buts de la victoire à la 79^e et à la 90^e minute, menant ainsi son équipe à l’une des plus grandes surprises du tournoi en éliminant le Brésil, détenteur du record du nombre de titres mondiaux.

Grâce à cet exploit, la Norvège affrontera en quarts de finale le vainqueur du match Angleterre-Mexique, poursuivant son parcours historique dans la Coupe du monde 2026, tandis que Haaland continue d’écrire un nouveau chapitre de sa carrière exceptionnelle, à la tête d’une génération qui rêve de réaliser un exploit sans précédent pour le football norvégien.