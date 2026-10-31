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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

En vidéo : le Bayern Munich laisse filer la victoire face à Dortmund dans un festival de blessures

Bayern Munich vs Borussia Dortmund
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Une série de coups durs pour le Bayern Munich

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Le Bayern Munich n'a pas réussi à se détacher en tête face à son invité et rival du Borussia Dortmund, lors du classique allemand, la rencontre s'étant soldée par un match nul (2-2) ce samedi, à l'Allianz Arena, dans le cadre de la huitième journée de Bundesliga.

Avec ce match nul, le géant bavarois porte son total à 18 points et occupe la première place du classement, devançant son dauphin Dortmund à la seule différence de buts.

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03 nov. 2026

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Dortmund avait été le premier à faire trembler les filets, à la 34e minute, par l'intermédiaire de Jobe Bellingham, mais l'arbitre a annulé le but en raison d'une faute sur le gardien bavarois, Jonas Urbig.

À la 38e minute, Konrad Laimer a inscrit le but de l'avantage pour le Bayern Munich, à la suite d'une percée et d'un face-à-face avec le gardien Gregor Kobel.

Harry Kane a failli doubler la mise pour le Bayern Munich, à la 56e minute, mais il a manqué un penalty en tirant sur la barre transversale, avant que Serhou Guirassy n'égalise (1-1) d'une frappe de l'intérieur de la surface de réparation, à la 60e minute.

Le défenseur français Dayot Upamecano est parvenu à ajouter le deuxième but pour les locaux, à la 66e minute, à la suite d'une passe décisive de la tête de Harry Kane, mais le remplaçant Fabio Silva a arraché l'égalisation à la dernière minute pour Dortmund (2-2) à la 89e minute.

La rencontre a vu l'équipe bavaroise subir 3 blessures en attaque, Ismaïl Jakobs, Serge Gnabry et Michael Olise ayant tous dû quitter le terrain de façon forcée, respectivement aux 29e, 31e et 84e minutes.

Ces blessures sont survenues à un moment délicat, le Bayern étant déjà privé de plusieurs autres joueurs en raison de blessures, au premier rang desquels Luis Díaz et Jamal Musiala, en plus de la maladie de l'entraîneur Vincent Kompany, alors que le géant bavarois se prépare à un affrontement décisif chez l'Atlético Madrid, mardi prochain, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Europe.

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