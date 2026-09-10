Le Bayern Munich a entamé son parcours en Ligue des champions, ce jeudi, par une victoire écrasante face à son hôte norvégien Bodø/Glimt (5-0), à l'Allianz Arena.

La première période s'est achevée sur un score nul et vierge, après l'échec du géant bavarois à concrétiser ses occasions, tandis que la défense de Bodø/Glimt a réussi à tenir bon et à réduire le danger des locaux, notamment durant la première demi-heure de la rencontre.

À lire aussi

Fondé par des supporters du Barça : que sait-on du nouveau club de Messi ?

Ferran Torres donne son avis sur les candidatures du Barça et du Real Madrid au titre européen

Mais au début de la seconde période, Jamal Musiala a ouvert le score pour le Bayern à la 47e minute, d'une frappe à courte distance.





Harry Kane a ajouté le deuxième but à la 61e minute, lorsqu'il a placé une tête sur un coup franc de Michael Olise, le ballon venant heurter la tête du gardien des visiteurs avant de finir au fond des filets.

La 65e minute a été marquée par la première apparition de la star marocaine Ismaël Saibari sous le maillot du Bayern Munich en Ligue des champions, lorsqu'il est entré en jeu à la place de Musiala.









Alphonso Davies a inscrit le troisième but pour les locaux à la 77e minute, d'une frappe surpuissante en dehors de la surface de réparation, avant que Michael Olise ne signe le quatrième but à la 83e minute, d'un magnifique tir également en dehors de la surface.

À la 88e minute, l'équipe norvégienne a subi un nouveau coup dur, lorsque son joueur Odin Lurås a été expulsé directement après avoir fait faute sur Olise aux abords de la surface de réparation.

Olise a complété le festival de buts bavarois en inscrivant le cinquième but à la suite d'une percée puis d'une frappe puissante, à la 90e+2 minute, permettant au Bayern Munich de s'emparer de la deuxième place de la phase de ligue, à la différence de buts avec le Paris Saint-Germain, leader.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora ».







