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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

En vidéo : le Bayern Munich inonde les filets de Bodø/Glimt et vient talonner Paris pour la première place

Bayern Munich vs Bodoe/Glimt
Bayern Munich
Bodoe/Glimt
Ligue des Champions
Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava
Paris Saint-Germain
Slovan Bratislava
I. Saibari
Allemagne
Norvège
France
Slovaquie
Maroc

Le Bayern Munich a inscrit tous ses buts en seconde période

Le Bayern Munich a entamé son parcours en Ligue des champions, ce jeudi, par une victoire écrasante face à son hôte norvégien Bodø/Glimt (5-0), à l'Allianz Arena.

La première période s'est achevée sur un score nul et vierge, après l'échec du géant bavarois à concrétiser ses occasions, tandis que la défense de Bodø/Glimt a réussi à tenir bon et à réduire le danger des locaux, notamment durant la première demi-heure de la rencontre.

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Mais au début de la seconde période, Jamal Musiala a ouvert le score pour le Bayern à la 47e minute, d'une frappe à courte distance.


Harry Kane a ajouté le deuxième but à la 61e minute, lorsqu'il a placé une tête sur un coup franc de Michael Olise, le ballon venant heurter la tête du gardien des visiteurs avant de finir au fond des filets.

La 65e minute a été marquée par la première apparition de la star marocaine Ismaël Saibari sous le maillot du Bayern Munich en Ligue des champions, lorsqu'il est entré en jeu à la place de Musiala.



Alphonso Davies a inscrit le troisième but pour les locaux à la 77e minute, d'une frappe surpuissante en dehors de la surface de réparation, avant que Michael Olise ne signe le quatrième but à la 83e minute, d'un magnifique tir également en dehors de la surface.

À la 88e minute, l'équipe norvégienne a subi un nouveau coup dur, lorsque son joueur Odin Lurås a été expulsé directement après avoir fait faute sur Olise aux abords de la surface de réparation.

Olise a complété le festival de buts bavarois en inscrivant le cinquième but à la suite d'une percée puis d'une frappe puissante, à la 90e+2 minute, permettant au Bayern Munich de s'emparer de la deuxième place de la phase de ligue, à la différence de buts avec le Paris Saint-Germain, leader.

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