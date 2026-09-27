En vidéo : Lamine Yamal fait l'éloge de Hamza Abdelkrim, encense Mohamed Salah et tranche sur le meilleur de l'histoire

Lamine Yamal, la star du Barça et de la sélection espagnole, ne s'est pas contenté d'évoquer les progrès de son équipe sous la houlette de Hansi Flick : il a aussi adressé un hommage particulier à l'Égyptien Hamza Abdelkarim, à qui il prédit un avenir radieux. Il s'est également exprimé sur Mohamed Salah et sur la sélection égyptienne, avant de trancher sur le choix du meilleur joueur de l'histoire du football.

Dans des déclarations à l'émission « Du Caire », diffusée sur la chaîne « ON Sport », Yamal a affirmé que le Barça avait connu un bond en avant cette saison sur le plan de la compréhension et de l'harmonie entre les joueurs, soulignant : « Nous jouons pour le collectif, et notre objectif est toujours de gagner. »

Interrogé sur l'équilibre entre le plaisir sur le terrain et l'application des consignes de Flick, il a expliqué : « J'essaie de jouer avec la plus grande efficacité possible, de faire la différence et de donner tout ce que j'ai pour l'équipe, mais mon rôle principal est de trouver l'équilibre. L'équipe s'adapte à la présence de plusieurs joueurs, et chacun est spécial dans ce qu'il fait. »





Un hommage particulier à Hamza Abdelkarim

Yamal a affiché son admiration pour les qualités de Hamza Abdelkarim, déclarant : « C'est un attaquant qui marque beaucoup de buts, il a une grande capacité d'adaptation et un avenir radieux l'attend. Il possède toutes les qualités qui font de lui un attaquant remarquable, et il marquera de nombreux buts pour son équipe. »

Au sujet des Africains en lice pour le Ballon d'Or, il a déclaré : « J'espère qu'il y aura toujours de nombreux Africains candidats au Ballon d'Or, mais je pense que le Ballon d'Or se gagne par les performances et non par la nationalité. »













Sur la manière d'entretenir sa motivation après avoir été sacré champion du monde et champion d'Europe, Yamal a répondu : « Avec du calme et l'envie d'accomplir davantage. Personne ne se lasse de gagner. »

Quant à la possibilité de remporter la Ligue des champions, il a ajouté : « Il faut que la chance soit de notre côté et que nous jouions pour gagner le trophée. J'espère décrocher le titre cette année. »









Messi, Pelé ou Maradona ?

La star du Barça a évoqué la sélection égyptienne, déclarant : « Tout le monde sait que l'Égypte possède des joueurs de qualité, et j'attendais ce niveau de performance face à l'Argentine. La sélection égyptienne a un niveau technique remarquable, et pas seulement sur le plan physique. »

Yamal a rendu hommage à Mohamed Salah, affirmant : « Mohamed Salah est un grand joueur, très important. », avant d'adresser un message particulier à Hamza Abdelkarim : « Il a les qualités et les capacités pour devenir une légende. »

Yamal a tranché lorsqu'on lui a demandé qui était le meilleur de l'histoire du football entre Lionel Messi, Pelé et Diego Maradona. La star du Barça a répondu : « Messi. D'après ce que j'ai vu et observé, je choisirai Messi, pour tout ce qu'il a apporté et pour tout ce qu'il apporte encore. »



















