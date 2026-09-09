Le Barça a adressé un avertissement précoce aux grands du Vieux Continent en signant une victoire spectaculaire face à son hôte néerlandais du Feyenoord sur le score de 5-1, ce mercredi soir sur la pelouse du « Spotify Camp Nou », lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

L'équipe de l'entraîneur Hansi Flick a inscrit 5 buts pour le quatrième match sur 5 disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison en cours, le Feyenoord venant s'ajouter à la liste des victimes, qui comprenait déjà Elche, le Rayo Vallecano et Valence.

Le Barça a récolté ses trois premiers points dans un match disputé sous des pluies torrentielles, en entamant son parcours dans sa quête pour reconquérir le titre continental absent de ses vitrines depuis 2015.

Le Barça a signé sa 19e victoire en 21 matches disputés à domicile au lancement de son parcours en Ligue des champions, contre un nul et une défaite, selon les statistiques d'« Opta ».

Le match n'a pas vu la participation de l'Égyptien Hamza Abdelkarim, resté sur le banc des remplaçants, ce qui a repoussé la première apparition du jeune attaquant en Ligue des champions, après ses débuts en Liga.

En revanche, la nouvelle recrue Gabriel Jesus a participé au match comme remplaçant en seconde période.

Domination catalane

Le Barça a dominé la rencontre dès le coup d'envoi, et Raphinha n'a pas attendu plus de 3 minutes pour inscrire le but d'ouverture, profitant d'une passe de Lamine Yamal, avant de dribbler les défenseurs de l'équipe néerlandaise puis de conclure aisément dans les filets.

Le Barça a poursuivi sa domination, Karim Adeyemi inscrivant un deuxième but à la 22e minute d'une frappe surprise depuis l'extérieur de la surface, qui a trompé le gardien du Feyenoord.

João Cancelo a failli ajouter le troisième but à la 37e minute, mais sa frappe a heurté le poteau droit, laissant le score inchangé jusqu'à la fin de la première période.

Jesus laisse son empreinte

La situation n'a pas changé au début de la seconde période, la domination des locaux s'est poursuivie, et il était logique qu'ils ajoutent un troisième but, survenu à la 58e minute par l'intermédiaire de Raphinha, après une superbe passe en profondeur de Pedri.

Nacho Ferri a inscrit le but réduisant l'écart une minute plus tard dans une réaction rapide, mais l'arbitre l'a annulé pour hors-jeu.

À la 78e minute, Yamal a ajouté un quatrième but sur un coup franc direct aux abords de la surface, qu'il a placé à travers le mur humain.

Huit minutes avant la fin, Sem Steijn a inscrit le but de l'honneur après un centre remarquable de Gonçalo Borges.

Mais le remplaçant Jesus a refusé que le match se termine sans qu'il laisse son empreinte, la nouvelle recrue inscrivant le cinquième but des locaux d'une tête soignée, profitant d'un centre de Yamal.