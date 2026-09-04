Liverpool a décroché sa première victoire en Premier League cette saison en s'imposant sur la pelouse d'Ipswich Town (2-0), ce vendredi, au stade de Portman Road, dans le cadre de la troisième journée de la compétition.

Grâce à ce succès, Liverpool porte son total à 5 points et occupe provisoirement la cinquième place au classement de la Premier League, tandis qu'Ipswich reste bloqué à 3 points, à la 13e place provisoire.

Alexander Isak a inscrit les deux buts de Liverpool aux 6e et 9e minutes, offrant à l'équipe de l'entraîneur Andoni Iraola un avantage précoce qui a scellé le sort de la rencontre.

Les deux buts ont été délivrés par l'international néerlandais Cody Gakpo, qui a joué un rôle marquant dans le départ canon des visiteurs.





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Ce doublé représente un début remarquable pour Isak avec Liverpool, puisqu'il porte son total à 3 buts en Premier League cette saison, après avoir marqué lors du match nul (2-2) face à Nottingham Forest, la journée précédente.

L'attaquant suédois a par ailleurs poursuivi son insolente réussite face à Ipswich, portant son total à 6 buts en 3 matches contre cette équipe.

Liverpool abordait cette rencontre en quête de sa première victoire de la saison, après avoir entamé son parcours par deux matches nuls consécutifs face à Newcastle United et Nottingham Forest, sur le score de (2-2) dans les deux rencontres.

Malgré ce début de match choc, Ipswich a amélioré son rendement après les deux buts et a tenté de revenir dans la partie, sans toutefois parvenir à percer la défense de Liverpool ni à concrétiser ses temps forts en buts.

La rencontre a été marquée par la première apparition de la recrue Bradley Barcola sous le maillot de Liverpool, l'international français étant entré en jeu à la place de Victor Munoz à la 64e minute.

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