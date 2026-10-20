Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP
Loai Mohamed
Traduit par

En vidéo : la star du PSG profite d'une erreur de Yamal pour faire trembler les filets du Barça

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Ligue des Champions
Désiré Doué
L. Yamal
France
Espagne

La star française poursuit son éclatante performance, et l'Espagnol en paie le prix

Désiré Doué, la star du Paris Saint-Germain, a profité d'une erreur de Lamine Yamal, son homologue de Barcelone, pour faire trembler les filets de l'équipe catalane lors du choc de Ligue des champions entre les deux formations.

Doué a ouvert le score pour le Paris Saint-Germain à la 39e minute de la rencontre, disputée au Parc des Princes dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue, d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface.

Yamal a tenté d'adresser une longue balle vers le milieu de terrain, mais João Neves a récupéré le ballon et l'a transmis à Doué, qui n'a pas hésité à décocher une frappe qui a surpris le gardien Joan García et a terminé au fond des filets.

Doué a poursuivi sa belle forme de ces derniers temps, puisqu'il a contribué à 7 buts lors de ses 4 derniers matches disputés avec le Paris Saint-Germain et l'équipe de France, avec 4 buts inscrits et 3 passes décisives, selon les statistiques du réseau « Stats du Foot ».

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google