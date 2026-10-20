Désiré Doué, la star du Paris Saint-Germain, a profité d'une erreur de Lamine Yamal, son homologue de Barcelone, pour faire trembler les filets de l'équipe catalane lors du choc de Ligue des champions entre les deux formations.

Doué a ouvert le score pour le Paris Saint-Germain à la 39e minute de la rencontre, disputée au Parc des Princes dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue, d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface.

Yamal a tenté d'adresser une longue balle vers le milieu de terrain, mais João Neves a récupéré le ballon et l'a transmis à Doué, qui n'a pas hésité à décocher une frappe qui a surpris le gardien Joan García et a terminé au fond des filets.

Doué a poursuivi sa belle forme de ces derniers temps, puisqu'il a contribué à 7 buts lors de ses 4 derniers matches disputés avec le Paris Saint-Germain et l'équipe de France, avec 4 buts inscrits et 3 passes décisives, selon les statistiques du réseau « Stats du Foot ».