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Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

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En vidéo : la star du Maroc assure que les Lions de l’Atlas n’auront aucun regret et que le Brésil ne les a pas impressionnés

Brésil vs Maroc
Brésil
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C. Talbi
Brésil
Maroc
É.-U.

Shamseddine Talbi, la star de l’équipe nationale marocaine, a affirmé qu’il n’y avait aucun regret après avoir laissé échapper la victoire face au Brésil.

Les Lions de l’Atlas avaient pourtant ouvert le score par l’intermédiaire d’Ismail Saibari dès la 21^e minute, avant de voir le Brésil égaliser et finalement partager les points.

Dans des déclarations à la presse diffusées par la chaîne Hesport sur YouTube, il a ajouté : « Bien sûr, nous voulions gagner ce match, et nous avions une chance de l'emporter. »

« Je ne parlerais pas de regrets, a-t-il poursuivi. Nous avons attaqué fort dès l’entame et maintenu la pression en seconde période. Dommage que nous n’ayons pas concrétisé notre deuxième occasion. »

Interrogé sur la désignation du Brésilien Vinícius Júnior comme homme du match, il a simplement observé : « Nous connaissons ses grandes qualités, c’est un excellent joueur, mais je ne sais pas s’il méritait vraiment ce titre. »

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Il a souligné : « Nous n’avons pas eu peur de l’équipe du Brésil, car nous avons nous aussi les joueurs qu’il faut, et nous ne pouvons pas avoir peur du Brésil ni d’aucune autre équipe. »

Et de conclure : « Nous sommes là pour aller le plus loin possible dans cette compétition. »

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