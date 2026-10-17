Dani Olmo, la star du Barça, est parvenu à mettre fin à son long jeûne avec le club catalan, lors de la soirée de victoire face au Real Betis sur le score de 5-2, pour la neuvième journée de Liga.

Olmo a laissé son empreinte durant ce large succès du Barça en inscrivant le cinquième but, à la 81e minute, d'une superbe frappe aux abords de la surface de réparation.

Olmo a ainsi signé son premier but avec Barcelone cette saison, lui qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le mois de mars dernier.

Le journal Sport avait expliqué avant la rencontre de ce soir que Olmo traversait une disette offensive, son dernier but sous le maillot de Barcelone remontant au 15 mars dernier, face à Séville, lorsqu'il s'était élancé vers le but en profitant d'une passe de Marc Bernal avant d'armer du pied droit une frappe à ras de terre qui avait fini au fond des filets.

Olmo a disputé 22 matches sous le maillot du Barça depuis son but contre Séville, sans parvenir à marquer de nouveau, avant de réussir à tromper la défense du Real Betis.

Quant à son dernier but en compétitions européennes sous le maillot de Barcelone, il l'avait inscrit le 21 janvier de cette année à Prague.