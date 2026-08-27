En vidéo : la star de l'Allemagne rejoint officiellement la Premier League

Le club anglais d'Aston Villa a officialisé, ce jeudi, la signature du milieu de terrain allemand Leon Goretzka, dans le cadre d'un transfert libre, faisant de lui la dernière recrue de l'équipe lors de l'actuel mercato estival.

Goretzka, âgé de 31 ans, avait quitté le Bayern Munich à la fin de la saison dernière après l'expiration de son contrat, mettant ainsi un terme à un parcours de 8 ans avec le club bavarois.

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Durant sa période au Bayern Munich, Goretzka a disputé 312 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 51 buts et délivrant 53 passes décisives, et a été sacré 7 fois champion du championnat allemand, en plus de la Ligue des champions et de plusieurs titres nationaux.

Goretzka rejoint Aston Villa après avoir passé sa visite médicale, mardi dernier, pour vivre sa première expérience professionnelle hors d'Allemagne, lui qui avait débuté son parcours avec Bochum avant de rejoindre Schalke, puis d'endosser le maillot du Bayern Munich depuis 2018.

Goretzka possède également une grande expérience avec la sélection allemande, ayant disputé 73 matchs internationaux, au cours desquels il a inscrit 15 buts.

Ce transfert s'inscrit dans le cadre des mouvements d'Aston Villa pour renforcer son entrejeu, après que l'équipe a perdu les services de Youri Tielemans, parti à Manchester United, ainsi que l'absence de longue durée d'Amadou Onana en raison d'une blessure.

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