En vidéo : la Roma met la pression sur l'Inter et la Lazio en balayant l'Udinese

L'AS Roma a surclassé son hôte, l'Udinese, sur le score de 5-2, samedi soir, dans le cadre de la dixième journée de la Serie A.

L'AS Roma porte ainsi son total à 24 points et occupe la troisième place du classement du Calcio, à un seul point du duo de tête, l'Inter Milan et la Lazio, tandis que l'Udinese reste bloqué à 5 points, à l'avant-dernière place.

Le site Calciomercato est revenu sur les principaux détails de la rencontre, au cours de laquelle les choses ont été très faciles pour l'AS Roma, qui affrontait un Udinese traversant l'une de ses pires périodes cette saison.

Bryan Cristante a ouvert le score pour l'AS Roma d'une tête à la dixième minute, profitant d'un centre de Wesley, avant que les minutes suivantes ne voient l'AS Roma gâcher deux occasions franches, les frappes de Matías Soulé et de Donyell Malen venant heurter le poteau.

Mais l'équipe visiteuse n'a pas attendu longtemps pour creuser l'écart, Rodrigo Mora inscrivant le deuxième but à la 32e minute, après une passe en profondeur de Cristante dans la surface de réparation.

Deux minutes plus tard seulement, Malen a ajouté le troisième but des visiteurs, après avoir reçu une passe de Soulé, contrôlé le ballon et ajusté sa frappe du pied gauche au fond des filets.

À la 38e minute, Evan Ndicka a complété le quadruplé de l'AS Roma en transformant d'une tête un corner tiré par Soulé, sous les huées des supporters du stade Bluenergy à l'encontre des joueurs de l'Udinese.

En seconde période, le rendement de l'AS Roma a quelque peu baissé, une fois rassurée par sa large avance, et l'entraîneur Gasperini a procédé à plusieurs changements pour accorder du repos à certains de ses joueurs, ce qui a offert à l'Udinese l'occasion de reprendre l'initiative et de tenter de revenir au score.

À la 50e minute, Nicolò Zaniolo a marqué le premier but de l'Udinese dans les filets de son ancien club, après que Lennon Miller a envoyé une frappe de l'extérieur de la surface de réparation, qui a heurté un défenseur et contraint le gardien Gollini à la repousser, le ballon parvenant à Zaniolo qui l'a poussé au fond des filets.

À la 78e minute, Matteo Palma a ajouté le deuxième but de l'Udinese, après avoir profité d'un ballon dégagé par Hassane Kamara, qu'il a frappé directement de volée et de magnifique manière au fond des filets. Unai Gómez a failli réduire davantage l'écart à la 84e minute, d'une frappe puissante qui est passée à côté du poteau droit, obligeant Gollini à se détendre pour la suivre.

Mais le sursaut de l'Udinese n'a pas abouti, ses tentatives offensives s'étant éteintes, avant que l'AS Roma ne porte le coup final. À la deuxième minute du temps additionnel, Daniele Ghilardi a inscrit le cinquième but de l'AS Roma, après avoir profité d'une passe de Castro et être monté de l'arrière vers l'attaque, avant de décocher une frappe puissante au fond des filets.