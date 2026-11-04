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RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

En vidéo : la morsure d'Haaland conduit City à une victoire palpitante en Allemagne

RB Leipzig vs Manchester City
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Manchester City
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Nottingham Forest vs Manchester City
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Premier League
E. Haaland
Allemagne
Angleterre
Norvège

La rencontre a connu des rebondissements tout au long des deux mi-temps.

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Manchester City est revenu d'Allemagne avec une victoire difficile, ce mercredi, en s'imposant face à son hôte Leipzig (3-2) au Red Bull Arena, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions.

Grâce à ce succès, le club anglais porte son total à 9 points et occupe la septième place au classement de la compétition, tandis que Leipzig reste bloqué à 3 points, à la 30e place.

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07 nov. 2026

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Le premier but de City est venu d'un tir contre son camp, inscrit par le joueur de l'équipe allemande, Castello Lukeba, dans ses propres filets à la 37e minute, à la suite d'un centre du joueur de City, Nico O'Reilly.

Les visiteurs n'ont pas livré la prestation attendue en première période, dominant la possession à hauteur de 66 %, contre 34 % pour Leipzig, mais ils n'ont cadré qu'une seule fois, sur 4 tirs au total.

En face, Leipzig a affiché une bonne prestation dans la première moitié de la période, avec 6 tirs tentés, dont 2 cadrés, et a fait jeu égal avec City en nombre de touches de balle dans la surface de réparation adverse (8 pour chacun).

En début de seconde période, les locaux ont égalisé à la 49e minute, par l'intermédiaire de Bout Baku, avant que City ne reprenne l'avantage grâce à une tête d'Enzo Fernández, à la 58e minute.

Mais Antonio Nusa a relancé Leipzig en inscrivant le deuxième but à la 61e minute, avant que la star norvégienne Erling Haaland ne scelle le sort de la rencontre en faveur de City, en marquant le troisième but à la 78e minute, pour une victoire finale des visiteurs (3-2).

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