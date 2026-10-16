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Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

En vidéo : la malédiction des reports fait chuter Al Hilal et place Al Qadsiah en tête de la Roshan League

Al Quadisiya vs Abha
Al Quadisiya
Abha
Saudi Pro League
Al Hilal vs Al Hazem
Al Hilal
Al Hazem
Arabie saoudite

L'équipe de Charkaouia poursuit sa belle série

La malédiction des reports a fait chuter Al Hilal du sommet du classement de la Roshn Saudi League et offert à Al Qadsiah la clé d'une place de leader en solitaire.

Al Qadsiah s'est imposé face à son hôte Abha sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui les a opposés ce vendredi au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, dans le cadre de la neuvième journée de la Roshn Saudi League.

L'attaquant italien Mateo Retegui a ouvert le score pour Al Qadsiah à la 30e minute de jeu, après avoir reçu une passe du milieu de terrain néerlandais Tijjani Reijnders, qu'il a envoyée au fond des filets d'une frappe puissante du pied droit.

Mohammed Abu Al Shamat a ajouté le deuxième but des locaux à la 69e minute, après avoir profité d'un ballon retombé de Retegui devant la cage d'Abha, qu'il a expédié du pied gauche au fond des filets.

En face, le Français Alimami Gory a inscrit l'unique but d'Abha à la cinquième minute du temps additionnel de la rencontre.

Cette victoire porte le total d'Al Qadsiah à 22 points, qui lui permettent de trôner seul en tête du classement du championnat saoudien, avec un point d'avance sur Al Hilal, relégué à la deuxième place.

Al Hilal ne pourra pas revenir sur Al Qadsiah lors de cette journée, son match contre Al Riyadh, initialement programmé ce vendredi, ayant été reporté au mois de décembre prochain.

Par ailleurs, Al Nassr ne sera pas en mesure de recoller à Al Qadsiah non plus, après le report de son match contre Al Ahli, qui devait se tenir hier jeudi, au mois de mars prochain.

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