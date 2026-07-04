La légende du football saoudien a critiqué la décision de l'Al-Ahli de se séparer de la star algérienne Riyad Mahrez avant le début de la saison prochaine, estimant qu'aucun joueur ne lui est actuellement supérieur.

Selon plusieurs sources médiatiques, le club a activé une clause lui permettant de résilier unilatéralement le contrat de l’international algérien avant la fin juin, contre une indemnité de 15 millions de dollars.

Mohamed Al-Da’ei, ancien gardien d’Al-Hilal et de l’équipe nationale saoudienne, a déclaré lors de l’émission « Dorina Ghir » sur la chaîne « Al-Saoudia » : « Tous les buts importants d’Al-Ahli ont été marqués par Mahrez. »

Il a ajouté : « Si sa décision de partir est motivée par des raisons financières, je le comprends, mais je m’y oppose d’un point de vue technique, car il n’y a personne de meilleur que lui à l’heure actuelle ; nous avons suivi la Coupe du monde 2026 et nous n’avons trouvé personne qui le surpasse. »

Mahrez est l’une des stars les plus brillantes d’Al-Ahli depuis son arrivée en provenance de Manchester City à l’été 2023. Il a mené le club à deux titres de la Ligue des champions d’Asie Elite et à une victoire en Supercoupe d’Arabie saoudite.