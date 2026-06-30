Rachid Taoussi, légende du football marocain, a révélé un secret concernant Yassine Bounou, gardien de but d’Al-Hilal et des « Lions de l’Atlas », avant que celui-ci ne se distingue sur les terrains internationaux ces dernières années.

Le gardien du Maroc et du Club Al-Hilal vient de se distinguer en guidant les Lions de l’Atlas vers les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, ce mardi matin, après avoir battu les Pays-Bas aux tirs au but, suite à un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.





Dans une interview accordée à l’émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », El Taoussi a déclaré : « J’ai suivi l’ascension de Bono dans le championnat marocain aux côtés de mon ami Saïd Bado, aujourd’hui entraîneur des gardiens de la sélection d’Oman aux côtés de Tarik El Saktoui, le frère de Badou Zaki. »

Il a ajouté : « Bado Zaki a reconnu que Bono serait son successeur sur les terrains ; il me l’avait dit alors qu’il n’était encore qu’un gardien prometteur au Wydad, avant de rejoindre l’Atlético de Madrid et la Liga espagnole. »

Rappelons que Bono a commencé sa carrière au Wydad, où il a été promu en équipe première en 2010, avant de rejoindre le centre de formation de l’Atlético de Madrid en 2012, puis de jouer au Real Saragosse, à Gérone, à Séville et, enfin, à Al-Hilal.