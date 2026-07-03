En vidéo, la légende des Pharaons estime que le Maroc a les moyens d’atteindre la finale de la Coupe du monde

Ahmed Fathy, légende de l’équipe nationale égyptienne, prévoit que le Maroc parviendra à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde 2026.

Les Lions de l’Atlas avaient déjà marqué l’histoire du football arabe et africain en se classant quatrième de la Coupe du monde 2022.

Lors de cette édition, les Lions de l’Atlas ont réalisé un parcours remarquable, terminant deuxièmes du groupe C avec 7 points, grâce à un match nul contre le Brésil et des victoires face à l’Écosse et Haïti.

Les Lions de l’Atlas ont ensuite éliminé les Pays-Bas en seizièmes de finale aux tirs au but, après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

« Je m’attends à ce que le Maroc atteigne la finale de la Coupe du monde », a déclaré Ahmed Fathy lors de son passage dans l’émission « Pharaons du football », diffusée sur la chaîne ON Sport.

Il a ajouté : « La sélection marocaine est extrêmement forte et a largement imposé son rythme lors des matchs qu’elle a disputés jusqu’à présent dans le tournoi. »

Le présentateur Ahmed Khairy a rappelé que la France pourrait croiser le Maroc en huitièmes de finale, mais la légende des Pharaons a maintenu sa prédiction d’une finale pour les Lions de l’Atlas.

Prochain rendez-vous : un huitième de finale contre le Canada, tandis que la France défiera le Paraguay.

En cas de qualification, les Lions de l’Atlas retrouveraient les Bleus, à condition que ces derniers écartent le Paraguay.