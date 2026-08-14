En vidéo : la légende d'Al-Nassr à Inzaghi : Benzema a-t-il vingt ans ?

Hussein Abdul Ghani, ancienne star d'Al-Nassr et d'Al-Ahli, s'est étonné des déclarations de Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, au sujet de son intention de s'appuyer sur de jeunes éléments dans sa formation pour la nouvelle saison.

Interrogé lors d'une conférence de presse hier jeudi sur les raisons de l'écartement du défenseur chevronné Ali Al-Bulaihi, âgé de 36 ans, de ses plans, Inzaghi a expliqué qu'il comptait s'appuyer sur des joueurs plus jeunes.

Il a déclaré : « Al-Bulaihi s'entraîne actuellement, mais comme il y a d'autres jeunes joueurs, je souhaite procéder à une opération de rotation. »

Al-Bulaihi semble hors des plans de l'entraîneur italien pour la nouvelle saison, tandis que des rapports de presse ont évoqué la possibilité de son départ vers l'un des clubs de la Roshn Saudi League avant la fermeture du mercato estival.

De son côté, Abdul Ghani a désapprouvé les déclarations d'Inzaghi, lorsqu'il a affirmé, dans l'émission « Nadeena » sur la chaîne MBC : « C'est comme si (Karim) Benzema avait 20 ans et que (Kalidou) Koulibaly en avait 21 ? »

Benzema est âgé de 38 ans, tandis que le défenseur sénégalais en a 35.

Abdul Ghani a ajouté : « Al-Bulaihi a réalisé un parcours remarquable avec Al-Hilal, et il a été un pilier essentiel de l'équipe pendant de longues années. J'estime que les déclarations d'Inzaghi ne sont que des paroles, et que l'entraîneur ne souhaite pas la poursuite du joueur. »

Abdul Ghani a critiqué l'idée d'écarter Al-Bulaihi des entraînements collectifs et de le contraindre à effectuer des entraînements individuels, dans une tentative de faire pression sur lui pour qu'il demande son départ.

Al-Bulaihi a rejoint les rangs d'Al-Hilal en 2017 en provenance d'Al-Fateh, et il a remporté avec le club un certain nombre de titres nationaux et asiatiques.

Al-Hilal se prépare à affronter Al-Faisaly ce vendredi soir, en ouverture de ses matchs de la Roshn Saudi League professionnelle cette saison.