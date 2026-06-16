L'équipe de France a entamé sa phase finale de la Coupe du monde 2026 par une précieuse victoire 3-1 face au Sénégal, ce mardi au stade MetLife de New Jersey, près de New York.

Grâce à ce succès, les Bleus prennent leur revanche sur la seule défaite historique qui les avait opposés aux « Lions de la Teranga » lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2002 (1-0), et empochent ainsi leurs trois premiers points dans le tournoi.

La première période a pourtant été dominée sur le plan offensif par les « Lions de la Teranga ». À la 24^e minute, une contre-attaque rapide menée par Jackson sur le flanc gauche a failli ouvrir le score : après une incursion dans la surface, son tir puissant à ras de terre a heurté le poteau, privant le Sénégal d’une avance méritée.

La domination sénégalaise s’est poursuivie face à une absence totale de menace offensive de la part du finaliste de la dernière édition ; à la 31e minute, Sar a décoché un tir puissant depuis l’entrée de la surface de réparation qui est passé à côté du but, avant que Mané ne tente un tir surprise depuis l’extérieur de la surface à la 40e minute, qui a fini dans les bras du gardien Mike Maignan.

Juste avant la mi-temps, plus précisément à la sixième minute du temps additionnel, Sarr a manqué une occasion en or : bien servi depuis la gauche, il a devancé la défense mais a expédié sa tête au-dessus de la barre transversale. Les deux équipes sont donc rentrées aux vestiaires dos à dos et sans avoir trouvé le chemin des filets.

Les Bleus sont revenus des vestiaires avec de bien meilleures intentions et se sont immédiatement créés une occasion franche, Doi alertant la défense d’une frappe puissante dès la 48^e minute. La plus grosse occasion de la rencontre intervient à la 53e minute : Olise feinte le défenseur chevronné Koulibaly, se présente seul face au but et envoie un tir rasant que le gardien Mendy repousse brillamment.

Les Bleus ont ensuite multiplié les occasions : à la 57e, une série de passes en profondeur a lancé Mbappé face à Mendy, lequel a poursuivi son festival d’arrêts. Le match a failli basculer à la 60e minute lorsque Mbappé a réclamé un penalty après un tacle sur Mané. La VAR a alors été consultée, mais l’arbitre a finalement choisi de ne pas siffler de sanction.

La France a finalement ouvert le score à la 66e minute : une passe en profondeur lumineuse d’Olisès a transpercé la défense sénégalaise et offert à Mbappé un face-à-face avec Mendy. L’attaquant a alors déclenché une frappe rasante et imparable qui a fini au fond des filets, ouvrant ainsi le score.

À la 74^e, Doué a tenté de creuser l’écart d’une frappe puissante depuis le côté gauche de la surface, mais Mendy a brillamment repoussé le danger en corner. Le coup de grâce est intervenu à la 82^e minute : le remplaçant Barkola, lancé en profondeur, a résisté au retour de la défense et lobé Mendy d’une frappe limpide pour sceller le score.

Les arrêts de jeu ont été palpitants : le Sénégal a d’abord réduit l’écart à la 5e minute du temps additionnel grâce à une percée remarquable de M’Baye, qui a feinté Hernández sur le côté droit de la surface avant de décocher une frappe puissante, légèrement touchée par Maignan, et qui a fini au fond des filets.

La réplique française est immédiate : Mbappé enroule une frappe puissante des 20 mètres que Mendy ne peut repousser, et l’arbitre siffle la fin du match sur le score de 3-1 en faveur des Bleus.

Les deux équipes, évoluant dans le groupe 9, très relevé, aux côtés de la Norvège et de l’Irak, se retrouveront lors de la prochaine journée : la France visera à confirmer sa supériorité face à l’Irak, tandis que le Sénégal cherchera à se rattraper contre la Norvège.