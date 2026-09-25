La sélection du Qatar a fait appel à la Fédération internationale de football, la FIFA, pour éviter de perdre les points de son match contre Bahreïn lors de la Coupe du Golfe arabe, la « Coupe du Golfe 27 ».

Les chaînes qataries « Al Kass » avaient confirmé que la sélection de Bahreïn avait protesté contre la participation d'Assim Madibo, joueur du Qatar, à la victoire du Qatar 2-0, hier jeudi, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe.

La sélection de Bahreïn estime que le joueur qatari n'avait pas le droit de participer à la rencontre dès le départ, en raison de sa suspension de 5 matchs lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Cependant, le journaliste qatari Majed Al-Khalifi a confirmé la validité de la position du Qatar et le droit de Madibo de participer normalement à la rencontre, après avoir pris contact avec la Fédération internationale de football pour s'assurer de ce point.

Al-Khalifi a déclaré, dans des propos accordés aux chaînes qataries « Al Kass », que la Fédération qatarie de football avait contacté son homologue internationale afin de connaître la situation de Madibo concernant la participation à la Coupe du Golfe avant son coup d'envoi.

Selon le journaliste qatari, la FIFA a confirmé que Madibo ne purgerait pas la sanction qui lui a été infligée lors du Mondial dans le cadre de la Coupe du Golfe arabe, mais que cela devait se faire lors de matchs officiels et non amicaux.

La Fédération qatarie a présenté ses échanges avec la FIFA à son homologue du Golfe, qui a reconnu le droit de Madibo de participer au tournoi et lui a accordé son accord officiel à ce sujet.

Il convient de rappeler que la sélection du Qatar occupe la deuxième place du groupe 2 de la Coupe du Golfe arabe avec 3 points, à la seule différence de buts derrière la sélection des Émirats arabes unis, en tête.