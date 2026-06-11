Fait inédit en 94 ans de Coupe du monde, le match d’ouverture Mexique-Afrique du Sud, disputé au stade Azteca, a marqué l’entrée en vigueur d’un nouveau dispositif instauré par la Fédération internationale de football (FIFA) pour l’édition 2026.

Pour la première fois, les joueurs et le staff des deux nations n’ont pas pris place sur une seule ligne, comme le veut la tradition. Tous les membres des deux délégations – titulaires, remplaçants et encadrement technique – se sont réunis en cercle au centre du terrain, main dans la main, pour interpréter leurs hymnes nationaux en chœur.

Les caméras du monde entier ont ainsi capté les Mexicains, serrés autour du cercle central, entonnant « Les Mexicains au cri de guerre », avant que les Sud-Africains ne reproduisent la même scène avec l’hymne multilingue « L’appel de l’Afrique du Sud », sous les applaudissements des 87 000 spectateurs.

Selon une source de la FIFA interrogée par ESPN, cette innovation vise à « renforcer l’esprit d’équipe et l’égalité entre titulaires et remplaçants, et à transformer le moment de l’hymne d’un rituel protocolaire en un instant humain et fédérateur… Nous ne voulons plus de 11 joueurs sur la photo et 12 sur le banc, nous voulons une équipe au complet ».

Expérimenté lors de la Coupe du monde des clubs 2025, ce dispositif sera appliqué aux 104 matches du tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada, s’inscrivant dans une série de réformes adoptées par la FIFA pour cette édition élargie à 48 équipes.

Les réactions sont partagées : les supporters mexicains parlent d’une scène « émouvante et historique », tandis que certains analystes européens la jugent « trop théâtrale ». Mais l’image retenue de cette ouverture 2026 ne sera ni un but ni un carton, mais bien ce cercle complet de joueurs chantant pour leur pays.