En vidéo : la Fédération de football ouvre le dossier du limogeage de Hossam Hassan, deux candidats pressentis pour sa succession

Des rapports médiatiques ont révélé que la Fédération égyptienne de football est désormais proche de limoger Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Égypte, après la polémique entourant sa vie privée ces derniers temps.

Le Conseil supérieur de régulation des médias en Égypte avait décidé hier mercredi d'interdire l'apparition de Hossam Hassan sur l'ensemble des supports médiatiques, une décision qui a coïncidé avec la suspension du sélectionneur pour 3 matchs prononcée par la Fédération internationale de football, la « FIFA ».

L'équipe nationale d'Égypte se prépare à disputer le stage de ce mois de novembre, au cours duquel elle affrontera le Malawi lors des matchs des troisième et quatrième journées des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, les 13 et 17 de ce mois.

Malgré la prolongation de son contrat jusqu'en 2030 intervenue précédemment, la Fédération de football semble en passe d'écarter Hossam Hassan, tandis que deux noms locaux émergent pour reprendre la mission après lui en vue de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Selon les sources de la chaîne égyptienne Modern MTI, la Fédération de football « a décidé de réévaluer la situation de Hossam Hassan quant à son maintien à la tête de l'équipe nationale d'Égypte, après la polémique soulevée autour de sa vie privée, et il existe une tendance à le limoger ».

La même source a indiqué que la décision n'a pas été prise de manière définitive, mais que les responsables ont déjà commencé à préparer le scénario de l'après-« Doyen ».

Elle a précisé que le prochain sélectionneur de l'équipe nationale d'Égypte serait très probablement un entraîneur local, Hossam El Badry et Ali Maher étant considérés comme les mieux placés, sachant que le premier a déjà occupé cette fonction par le passé.