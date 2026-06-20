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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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En vidéo : la Côte d’Ivoire assomme l’Allemagne d’un but du « Président »

Franck Kessié
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À la mi-temps, les Éléphants mènent au score grâce à un but d’avance.

Frank Kessié a mis fin à une longue période de disette devant le but avec la sélection ivoirienne en inscrivant le but qui a donné l'avantage à son équipe face à l'Allemagne (1-0), ce samedi soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le milieu de terrain ivoirien, surnommé « Le Président », a ouvert le score à la 30^e minute en reprenant un ballon repoussé par la défense allemande depuis l’intérieur de la surface de réparation, suite à une frappe d’Amad Diallo.

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Ce but met fin à une série de 26 matchs consécutifs sans marquer en grandes compétitions avec les Éléphants.

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À 29 ans et 6 mois, le milieu de terrain de l’Al-Ahli est également le deuxième joueur le plus âgé à avoir marqué pour les « Éléphants » en Coupe du monde, devancé seulement par Didier Drogba (32 ans et 3 mois), d’après les données du site français « stats foot ».


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