Les deux experts de l'arbitrage, l'Égyptien Gamal Al-Ghandour et l'Omanais Ahmed Al-Kaf, ont confirmé sur la chaîne « Abu Dhabi Sports » l'existence d'un penalty évident qui n'a pas été accordé en faveur de la sélection saoudienne lors de son match face au Koweït, dans le cadre de la journée inaugurale de la Coupe du Golfe arabe « Gulf Cup 27 », disputée mercredi soir et qui s'est soldée par une victoire de l'Arabie saoudite (1-0), sur le stade Al-Inma dans la cité sportive du Roi Abdallah à Djeddah.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par le défenseur koweïtien Youssef Al-Haqqan, contre son camp à la 73e minute.

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La 28e minute a été le théâtre de l'action controversée, lorsqu'un des joueurs du Koweït a levé la main qui a été heurtée par le ballon lors d'un duel, un fait auquel l'arbitre central ou les arbitres vidéo n'ont pas prêté attention, le ballon ayant semblé heurter la tête d'un des joueurs de l'Arabie saoudite.

Les deux experts ont estimé que la main du défenseur était éloignée du corps et dans une position non naturelle, ce qui rend la situation passible d'un penalty selon les lois du jeu.

Al-Kaf a minimisé la responsabilité de l'arbitre central, le Portugais João Pinheiro, sur cette action en raison de sa difficulté, pointant davantage du doigt l'équipe de l'assistance vidéo, estimant qu'elle aurait dû attirer l'attention de Pinheiro.

Grâce à cette victoire, la sélection saoudienne a porté son total à 3 points pour prendre la tête du groupe 1, tandis que l'Irak et Oman ont récolté un point chacun, après leur match nul (1-1) dans l'autre rencontre du groupe, le Koweït restant pour sa part sans le moindre point.

La ville de Djeddah accueille les compétitions du « Gulf Cup 27 », du 23 septembre au 6 octobre 2026, avec la participation de 8 sélections réparties en deux groupes.

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