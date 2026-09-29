Lors d'une soirée folle qui n'a manqué ni de drame ni de buts, le Brésil s'est imposé de manière spectaculaire face à son hôte australien sur le score de 4-2, dans un match où la Seleção a renversé la situation à deux reprises. Mais la joie de la victoire n'a pas été totale en raison de la blessure inquiétante dont a été victime la star de l'équipe.

Le Brésil a en effet encaissé un coup dur, la star Raphinha ayant ressenti une gêne musculaire soudaine qui l'a contraint à quitter rapidement le terrain, une image qui a inquiété les supporters du Barça et le staff technique de la Seleção, d'autant plus qu'il avait été le grand homme incontesté de la première période.

Un scénario fou en première mi-temps

Le début de match a été brésilien et explosif par excellence. La Seleção n'a laissé que 3 minutes à son hôte, le latéral Vanderson ouvrant le score très tôt d'un but qui a douché le public australien et donné l'avantage au Brésil, 0-1.









Mais la réplique australienne a été sévère et double en l'espace de 4 minutes seulement. À la 30e minute, le défenseur Alessandro Circati est parvenu à égaliser, 1-1, avant que Connor Metcalfe n'enflamme les tribunes d'un deuxième but à la 34e minute, renversant complètement la situation et plaçant l'Australie en tête, 2-1.









Le Brésil a tenté de revenir, et la 40e minute a été marquée par une intervention musclée de Gabriel, avant que Raphinha ne sauve la Seleção de la défaite dans le temps additionnel de la première période, en inscrivant le but de l'égalité, 2-2, sur penalty à la 45e+1.





Le renversement et le coup de grâce

Après la sortie de Raphinha, l'entraîneur a fait entrer le jeune talent montant Endrick, et ce changement a eu l'effet d'une baguette magique.









Dans un moment décisif qui a fait basculer le match, Bruno Guimarães a réussi à redonner l'avantage à la Seleção d'un but précieux à la 70e minute, profitant d'une passe magique et soignée d'Endrick, qui a une fois de plus prouvé sa capacité à faire la différence dans les moments difficiles.

Vinícius Júnior a définitivement scellé le sort de la rencontre en faveur de la Seleção, en se chargeant d'inscrire le quatrième but à la 80e minute sur penalty avec beaucoup d'assurance, donnant le coup de grâce aux espoirs de l'Australie et confirmant la supériorité du Brésil lors d'une soirée marquée par une prestation collective éclatante des stars de la Seleção.



















